Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність

Путін пожалівся, що у 2022 році, після звільнення Київщини, Україна «викинула попередню угоду з домовленостями на звалище історії»

Путін знову почав схиляти Україну до переговорів

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін погодився з пропозицією самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка повернутися до переговорів з Україною на основі узгодженого у Стамбулі договору. Про це стало відомо з розмови, яку опублікували на сайті Кремля.

Зазначимо, таку заяву російський диктатор зробив після появи інформації про новий проєкт договору, який, на думку Туреччини, нібито заморозить війну між Росією та Україною. «Главком» перший серед українських ЗМІ опублікував деталі документу, який оприлюднило видання «Нова газета. Європа».

Джерело стверджує, що текст документа на даний момент отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна. Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Основні положення проєкту нібито такі: заморожування війни по чинній лінії фронту, позаблоковий статус України до 2040 року, РФ не заперечує проти вступу України до ЄС.

Також Лукашенко та Путін пригадали процес переговорів між Росією та Україною навесні 2022 року. Путін стверджує, що Україна нібито погодила угоду з домовленостями, досягнутими у Стамбулі, але після відведення російських військ із Київської та Чернігівської областей викинула її «на звалище історії».

«Як ви знаєте, згодом під тиском Заходу українська сторона відмовилася від цих домовленостей. Нагадаю, тоді нам казали, що не можна підписувати документ, документ Україна не може підписувати «з пістолетом біля скроні», треба відвести війська від Києва. Ми це зробили. Відразу після того, як ми це зробили, наші домовленості були викинуті в смітник», – жаліється російський диктатор.

Лукашенко зазначив, що під час переговорів у Стамбулі у 2022 році сторони нібито узгодили «серйозні зрушення», але пізніше домовленості були зірвані. Тому самопроголошений президент Білорусі вважає, що треба «дістати той документ, покласти на стіл і рухатися з ним», адже договір нібито має «прийнятну позицію і для України».

За словами невизнаного білоруського президента, його «чуття ніколи не обманювало» і тепер він відчуває, що ініціативи Путіна щодо закінчення війни «знайдуть відгук в Україні». Лукашенко пообіцяв повну підтримку у цій справі. «Хотілося б, щоби й українці були з нами. Я думаю, відчуваю, що недалекий той момент, коли Україна одумається і зрозуміє, де їхнє щастя», – додав Лукашенко.

Зазначимо, Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським.

За інформацією джерела, проєкт договору передбачає:

Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому,

Заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду,

Заморожування війни по існуючій лінії фронту,

Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією,

Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року,

Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»,

Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

Нагадаємо, ще у квітні 2022 року народний депутат Давид Арахамія заявив, що аби наблизитися до питання укладення миру, Росія повинна вивести війська із захоплених після 23 лютого українських територій. Це є однією з головних умов для підписання мирного договору.

Тоді ж Росія заявляла, що для мирного договору Україні потрібно «виконати велику роботу». Нещодавно Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною.

До слова, російський диктатор Володимир Путін прокоментував нещодавні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, заявивши, що вони є відповіддю на удари по російських енергооб'єктах.

Також Ердоган заявив, що готовий відновити процес переговорів між Росією та Україною.