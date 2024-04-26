Стало відомо, скільки заявок на зброю схвалила Нацполіція з початком роботи Єдиного реєстру

З 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї

Майже 226 тис. заявок на дозвіл отримати зброю оформили українці за 8 місяців, за даними МВС. З них понад 210 тис. було схвалено. Про це повідомляє Опендатабот.

Середня кількість заяв у місяць зросла у 1,8 рази порівняно з першими місяцями існування Єдиного реєстру зброї. За перші три місяці роботи українці подали понад 57 тис. заявок, з них 87% було схвалено.

В подальшому попит на зброю зростав. Так, протягом наступних 5 місяців українці подали значно більше звернень – понад 168 тис. заявок. З них схвалили понад 160 тис. або ж 95%.

«Найчастіше запити подають через Єдине вікно, але попри зростання бажаючих отримати дозвіл на зброю, його популярність знизилася. За 8 місяців існування сервісом скористалося понад 65 тис. людей. Більше половини заяв надійшло за перші три місяці роботи сайту», – повідомляють аналітики.

Схожа ситуація й з зверненнями через чат-бот: за увесь час туди звернулося понад 14 тис. осіб. 62% заяв було подано у перші 3 місяці.

«Для наочності, протягом перших місяців існування проєкту кожна шоста заявка була подана через бот, тоді як у наступні 5 – уже кожна 30 заява», – зауважують експерти.

Як відомо, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.

До слова, стало відомо про глобальний дефіцит пороху. Про це повідомляє Newsweek, посилаючись на компанію Vista Outdoor, котра керує багатьма підприємствами з виробництва вогнепальної зброї.

Представники пресслужби заявили, що найближчим часом суттєво зростуть ціни на боєприпаси. Віце-президент з продажу Sporting Products Бретт Нельсон пояснив, що цьому сприяють воєнні конфлікти, які зараз відбуваються у світі.