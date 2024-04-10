Бронювання за гроші. Гетманцев пояснив, що з цим не так

Народний депутат не погоджується з оцінками, що за допомогою бронювання за гроші вдасться залучити додаткові 200 млрд. грн

«Платне бронювання тягне за собою певну дискримінацію за професією, місцем проживання…»

Ідею бронювання за гроші не можна реалізувати повністю, адже рівень заробітку дуже відрізняється між містами, селами та прифронтовими територіями. Таку думку виразив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Народний депутат не погоджується з оцінками, щоза допомогою бронювання за гроші вдасться залучити додаткові 200 млрд. грн. На його думку, такого резерву немає.

«Так, детінізація заробітних плат є одним з резервів наповнення державного бюджету. Але якщо ми говоримо спрощено – мовляв, заплати 35 тис. грн «білої» зарплати чи 6 тис. грн податків на місяць і не служи – то така детінізація матиме надто дорогу ціну. Бо таке рішення тягне за собою дискримінацію за професією, місцем проживання, бо в селах та на прифронтових територіях нема таких зарплат, і навіть за віком, бо спеціалісти старшого віку отримують більше, ніж молодші», – пояснює голова комітету.

Гетманцев наголошує, що у такому випадку з'являється цілий ряд дискримінацій, які підривають основний принцип в суспільстві, що воює, – принцип справедливості пожертви. Нардеп наголошує, що його категорично не можна порушувати, адже тоді «зникає сенс всього, чим ми займаємося».

Водночас, на думку голови комітету, історія з бронюванням за гроші все ж отримала продовження, але з доречними корективами.

«З іншого боку, Уряд прийняв правильне рішення, коли отримання зарплати в певному обсязі є додатковим критерієм – тобто є твоя професія, твоя галузь, що підпадають під бронь, але водночас ти маєш ще заробляти заробітну плату вищу, ніж середня по галузі. Це є абсолютно обґрунтованим, і я це абсолютно підтримую», – підсумував голова комітету.

За словами Гетманцева, це відповідає принципу президента, який проголосив, що українці поділяються на тих, хто воює, і тих, хто працює, тобто платить податки.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

До слова, народний депутат від фракції «Слуга народу» Федір Веніславський не підтримує ідею Кабміну про бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат.