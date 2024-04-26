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Яку зарплату отримують працівники «Укрзалізниці» біля лінії фронту: обурливі цифри

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Яку зарплату отримують працівники «Укрзалізниці» біля лінії фронту: обурливі цифри
Залізничники, які працюють поблизу Слов'янська, де кожного дня може прилетіти, отримують стільки ж, як і залізничники на Львівщині
фото: скріншот відео

«Чому ті, хто залізничники фронтових міст, отримують таку ж зарплатню, як і залізничники тилових міст?»

Працівники «Укрзалізниці» з прифронтових та тилових міст отримують однакову заробітну плату. Обурливі цифри навів військовий ЗСУ та журналіст Олександр Рудоманов.

«Майже 21 тисячі гривень отримує в місяць колійник залізниці, який обслуговує колію поблизу Слов'янська. З урахуванням 20+ років вислуги – без них, зарплата була б 18 тисяч. Там, куди щоденно може прилетіти. Там, де щоденно чути виходи і прильоти. Колійник на Львівщині, Франківщині, Київщині – отримує стільки ж. Будучи  у менш небезпечних умовах», – констатує він.

Яку зарплату отримують працівники «Укрзалізниці» біля лінії фронту: обурливі цифри фото 1
Яку зарплату отримують працівники «Укрзалізниці» біля лінії фронту: обурливі цифри фото 2
фото: Олександр Рудоманов/Facebook

За словами Рудоманова, машиніст з локомотивного депо в Донецькій області отримує 19 тис. на місяць при вислузі в понад 20 років. Без них, додав він, зарплата залізничника за роботу під обстрілами і прильотами була би біля 15 тис. грн.

«Чому ті, хто залізничники фронтових міст, отримують таку ж зарплатню, як і залізничники тилових міст? І чи не варто це змінити?», – наголосив військовий. Олександр Рудоманов зазначив, що немає жодної доплати працівникам «Укрзалізниці», які працюють поруч з щоденними прильотами.

Нагадаємо, 25 квітня наслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників, а четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано. Також росіяни атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру – на щастя, обійшлося без жертв.

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Теги: зарплата журналіст Укрзалізниця

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