Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію

Якщо у березні українці подарували 444 авто, то у квітні – вже 2 564

З початку цього місяця кількість перереєстрація авто зросла на 42%

Українці впродовж квітня масово перереєстровують та дарують автомобілі. Про це йдеться у даних Головного сервісного центру МВС.

Зокрема, в поточному місяці в сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Ця послуга має найбільший попит серед автовласників.

Статистику свідчить про збільшення перереєстрацій транспортних засобів – за перший тиждень цього місяця у сервісних центрах МВС було проведено 43 578 реєстраційних дій. Впродовж другого тижня – 48 784, а третього – 61 816. Отже, з початку цього місяця станом на 22 квітня кількість реєстраційних операцій зросла на 42%.

Найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування. З початку квітня було оформлено 110 997 за договорами купівлі-продажу (за аналогічний період березня – 74 389). За перші три тижні цього місяця було здійснено 2 564 перереєстрації транспортних засобів за договором дарування (за аналогічний період березня – 444).

Імовірно, таке зростання реєстраційних дій з автомобілями пов’язане з мобілізаційним законом. Зокрема, в Україні мобілізуватимуть автомобілі підприємств, організацій і звичайних громадян на потреби ЗСУ. Зокрема, йдеться про ухвалений та вже підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про мобілізацію. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації.

До слова, відповідно до законопроєкту, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання, керівник ТЦК протягом 5 наступних днів надсилає цьому громадянину рекомендованим листом повідомлення про вручення вимоги щодо виконання обов’язку військовозобов’язаним.

Якщо громадянин протягом 10 наступних днів не прийшов до ТЦК для оновлення даних, військкомат може ініціювати обмеження його у праві керування автомобілем. Обмеження права керувати транспортним засобом буде здійснюватися безпосередньо державною виконавчою службою, після отримання рішення суду.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.