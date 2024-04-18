Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці

Фермери наголошують, що працівники з Азії чи Африки не зможуть вирішити проблему, так як «декого з них цікавлять лише документи та можливість поїхати до Західної Європи»

Фермери Польщі наголошують, що без українців їм не впоратись під час збору врожаю

Польські фермери зіткнулися з проблемою: цього року не вистачатиме достатньої кількості працівників для збору врожаю полуниці. Що стосується сезонних працівників, то ситуація ставатиме дедалі складнішою і торкнеться всієї польської економіки, пише sad24.pl.

«Почнемо з того, що кількість садів і плантацій збільшується, але кількість працівників не збільшується. Не потрібно великої математики, щоб з'ясувати, яким буде ефект. Думаю, садівники зі мною погодяться», – каже Цезарій Сигоцький, власник агентства з працевлаштування Czarston, який працює в галузі вже 25 років.

Сигоцький вважає, що якщо говорити про полуницю, то в цьому сезоні буде дефіцит працівників, і він буде дуже відчутним: «Якщо не буде заморозків та інших аномалій, на кущах залишиться 40% плодів. Я не лякаю – я просто попереджаю вас, виходячи зі своїх спостережень і досвіду».

Фермери називають однією з проблем для економіки Польщі мобілізаційні закони в Україні. Експерт каже, що нині на фермах працюють або підлітки, або чоловіки старші 60 років, яких не стосується мобілізація.

«Працівники з Азії чи Африки не вирішать проблеми. Мої спостереження та розмови показують, що декого з них цікавлять лише відповідні документи та можливість поїхати до Західної Європи», – зауважив Сигоцький.

Фермер підсумував, що якщо Польша не матиме доступу до працівників з України, то економіка, сільське господарство та промисловість зіткнеться з труднощами.

Нагадаємо, більшість поляків не підтримують блокування аграріями кордону з Україною та вважають їхні вимоги несправедливими.

«Є аргумент, який об'єднує: фермери наполягають на гарантованих цінах на свою продукцію, і інших поляків це по-справжньому бісить. «Окей, – кажуть польські музиканти, – тоді гарантуйте нам ціни білетів на наші концерти, і хай держава викупить 80% цих білетів». Всі ці преференції фермерам для польського суспільства виглядають вкрай несправедливими», – наголосив головний редактор впливового в Польщі журналу Krytyka Polityczna Славомір Сєраковський.

Стало відомо, що більшість роботодавців у Польщі цінують українських працівників за швидку адаптацію та працьовитість. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до працівників з України.