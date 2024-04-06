Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій
фото: Генштаб ЗСУ

5 квітня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали позиційні бої

5 квітня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська готуються до активізації наступальних дій як на Куп'янському, так і на Лиманському напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

5 квітня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали позиційні бої. Російський мілблогер повторив заяву, що російські війська просунулися до околиць Терни (на захід від Кремінної). ISW раніше спостерігав російські війська в радіусі приблизно 700 метрів від Тернів. Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на захід від Кремінної біля Ямполівки і Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій фото 1
карта: ISW

Повідомляється, що поблизу Тернів діють підрозділи російського 488-го мотострілецького полку (144-та мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу, а також підрозділи групи «Аїда» Повідомляється, що поблизу Білогорівки діють сили спецназу та 7-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус «ЛНР»).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 квітня заявив, що російські війська готуються до активізації наступальних дій як на Куп'янському, так і на Лиманському напрямках. Машовець заявив, що підрозділи російського 423-го мотострілецького полку відновили наступальні дії на захід від Сватового в напрямку Андріївки.

Аналітики зазначають, що російські війська влітку 2023 року проводили наступальні операції на захід від Сватового поблизу Райгородки, але з того часу рідко проводили наступальні дії в цьому районі до відновлення наступальних операцій на захід від Сватового 3 квітня.

Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій фото 2
карта: ISW

На кадрах, опублікованих 4 квітня, видно, як підрозділи 4-ї танкової дивізії нещодавно перебувають у невизначеному районі окупованої Луганської області, можливо, передислокуються.

Аналітики повідомляють, що 5 квітня російські війська просунулися на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Веселого (на північний схід від Бахмута).

Один військовий блогер стверджував, що частини російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) атакували за підтримки бронетехніки та просунулися на два кілометри в глибину біля Веселого. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Спірного (на північний схід від Бахмута).

Теги: Україна українці війна окупанти росія росіяни військові ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився про теракт в Росії
Користувачів соцмереж обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців
24 березня, 12:22
Доступ до платформи в Іспанії буде призупинено 25 березня.
Одна з країн Європи заборонила роботу Telegram
23 березня, 17:14
Російські добровольці розповіли, що операції на території РФ дають змогу збільшити кількість техніки та особового складу
Російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ
21 березня, 13:28
Міністр оборони Німеччини застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus
Пісторіус зробив заяву про Taurus перед «Рамштайном»
19 березня, 11:38
Путін також сказав, що Росія «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються»
Путін озвучив головну мету свого «нового терміну»
18 березня, 00:50
Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь
Російський експорт зброї йде на дно. Розвідка Британії оприлюднила цифри
17 березня, 10:38
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
15 березня, 21:00
Коли не буде Путіна і Гундяєва, то РПЦ буде «знову хорошою?
Чого не розуміють прихильники Московського патріархату в Україні
10 березня, 08:36
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрічається з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом
Туреччина й США обговорили шляхи припинення війни РФ проти України
9 березня, 16:16

Події в Україні

Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені
Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені
Нічна атака РФ на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч
Нічна атака РФ на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч
Нічна атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла
Нічна атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій
Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
24K
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
20K
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
19K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
16K
«Двійник» працював на українсько-польському кордоні
13K
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Вчора, 16:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua