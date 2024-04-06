Аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій

5 квітня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали позиційні бої

5 квітня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська готуються до активізації наступальних дій як на Куп'янському, так і на Лиманському напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

5 квітня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали позиційні бої. Російський мілблогер повторив заяву, що російські війська просунулися до околиць Терни (на захід від Кремінної). ISW раніше спостерігав російські війська в радіусі приблизно 700 метрів від Тернів. Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на захід від Кремінної біля Ямполівки і Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

карта: ISW

Повідомляється, що поблизу Тернів діють підрозділи російського 488-го мотострілецького полку (144-та мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу, а також підрозділи групи «Аїда» Повідомляється, що поблизу Білогорівки діють сили спецназу та 7-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус «ЛНР»).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 квітня заявив, що російські війська готуються до активізації наступальних дій як на Куп'янському, так і на Лиманському напрямках. Машовець заявив, що підрозділи російського 423-го мотострілецького полку відновили наступальні дії на захід від Сватового в напрямку Андріївки.

Аналітики зазначають, що російські війська влітку 2023 року проводили наступальні операції на захід від Сватового поблизу Райгородки, але з того часу рідко проводили наступальні дії в цьому районі до відновлення наступальних операцій на захід від Сватового 3 квітня.

карта: ISW

На кадрах, опублікованих 4 квітня, видно, як підрозділи 4-ї танкової дивізії нещодавно перебувають у невизначеному районі окупованої Луганської області, можливо, передислокуються.

Аналітики повідомляють, що 5 квітня російські війська просунулися на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Веселого (на північний схід від Бахмута).

Один військовий блогер стверджував, що частини російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) атакували за підтримки бронетехніки та просунулися на два кілометри в глибину біля Веселого. Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Спірного (на північний схід від Бахмута).