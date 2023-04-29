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Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
Вартість сітла при споживанні до 250 кВт*год складатиме 1,44 грн
фото з відкритих джерел

Наразі ринкова ціна на кВт*годину становить близько 6 грн

В Україні вартість електроенергії у травні переглядати не будуть.

Кабінет міністрів не зміг домовитися про остаточний варіант підвищення цін та відстрочив це рішення ще на один місяць. В результаті вартість селектроенергії може зрости вже з червня.

У Кабміні визнають, що розглядають різні варіанти підвищення вартості електроенергії, проте єдиного варіанта досі немає.

«Розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт*год», –  заявив голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський

Як і в березні, вартість сітла при споживанні до 250 кВт*год складатиме 1,44 грн, а при споживанні понад 250 кВт*год на місяць – 1,68 грн. Також не очікується зростання вартості інших комунальних послуг.

Зазначимо, вартість електроенергії у будь-якому випадку доведеться переглядати. Наразі ринкова ціна на кВт*годину становить близько 6 грн. Для відновлення зруйнованої енергосистеми доведеться витратити мільярди доларів. І з тарифами, які не покривають собівартість, знайти ці гроші майже неможливо.

Ціни на електроенергію своєю ухвалою визначає уряд. Однак, таке рішення також контролює і Офіс президента. З одного боку є політична позиція не підвищувати тарифи до кінця війни, з іншого боку – ніхто не може точно спрогнозувати, коли закінчиться війна.

Між тим, дефіцит коштів у випадку збереження діючих тарифів на світло для населення досягне складе 147,2 млрд грн, йдеться в статті «Української правди» з посиланням на дані НКРЕКП.

Теги: Кабмін тарифи електроенергія Україна

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