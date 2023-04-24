В іспанському місті Аліканте відбулась акція-перформанс на підтримку України (відео)

Активісти тримали у руках плакати та демонстрували фото із розбитий російських агресором міст України

Це не перший захід, який Асоціація проводить у містах Іспанії

В Іспанії активісти провели мітинг на підтримку України. Акція-перформанс відбулась у місті Аліканте.

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Організаторами акціі виступила Асоціаціїя Help UA спільно з спільнотою з Німеччини Vilni_de_UA.

Активісти (переважно українські переселенці, які виїхали до Іспанії після війни) тримали у руках плакати та демонстрували фото із розбитий російських агресором міст України.

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Це не перший захід, який Асоціація проводить у містах Іспанії. Серед основних завдань засновників Асоціації, як визначає її голова Тетяна Усова, – об’єднання та психологічна підтримка українців, які тимчасово проживають в Іспанії, благодійна діяльність, розвиток та збереження українських традицій і культури.

Нагадаємо, фанати кишиневського «Зімбру» вивісили банер на підтримку України на матчі чемпіонату Молдови проти тираспольського «Шерифа».

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«Русскій мір» несе сльози, кров та жах тим, хто сліпий. Молдова 1992, Грузія 1992/2008, Україна 2014/2022», – було написано на банері.