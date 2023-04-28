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В ООН звинуватили РФ у розпалюванні ненависті до українців

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В ООН звинуватили РФ у розпалюванні ненависті до українців
фото з відкритих джерел

Комітет висловив занепокоєння розпалюванням у Росії расової ненависті та поширенням стереотипів про українців

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації звинувачує Росію у розпалюванні расової ненависті та поширенні стереотипів про українців.

У п'ятницю, 28 квітня, Комітет Організації Об'єднаних Націй (ООН) з ліквідації расової дискримінації опублікував звіт, в якому звинувачує російські війська та найманців у серйозних порушеннях прав людини, скоєних під час бойових дій в Україні.

Серед інших порушень, у звіті йдеться про довільні арешти, страти, тортури, зґвалтування та викрадення українських дітей.

Також комітет висловив занепокоєння розпалюванням у Росії расової ненависті та поширенням стереотипів про українців. Такі дії особливо широко поширені на державному радіо і телебаченні, в інтернеті та соціальних мережах, крім того, їх вчиняють громадські діячі та державні чиновники, передає агентство AFP.

Між тим, Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН. Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, реагуючи на слова постпреда РФ Василя Небензі 

Теги: ООН Україна росія

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