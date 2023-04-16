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Помірний дощ та хмарно з проясненнями: пргноз погоди в Україні на 16 квітня

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Помірний дощ та хмарно з проясненнями: пргноз погоди в Україні на 16 квітня
У Великодню неділю, 16 квітня в деяких областях України очікується невеликий, місцями, помірний дощ
фото ілюстративне

У західних, Одеській та Миколаївській областях, вночі і в більшості північних та центральних областей невеликий, місцями помірний дощ

У Великодню неділю, 16 квітня в деяких областях України очікується невеликий, місцями, помірний дощ. На решті території без істостних опадів, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Хмарно з проясненнями. У західних, Одеській та Миколаївській областях, вночі і в більшості північних та центральних областей невеликий, місцями помірний дощ. На решті території без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8°, у східній частині та в Карпатах 0-5° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20° вище нуля.

У Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.


Вітер південно-східний , 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.
У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°вище нуля.

Сьогодні, 16 квітня, в Україні і деяких інших країнах світу святкують Великдень. Найурочистіше і найбільше церковне свято, яке символізує Воскресіння Сина Божого. Згідно з християнською релігією, Ісус Христос спокутував гріхи людей на землі та подарував їм вічне життя своєю смертю на хресті.

Теги: Україна Київ Великдень 2023

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