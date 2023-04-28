До України приїхали президенти Чехії та Словаччини

Президенти обіцяли підтримувати Україну

До Києва з робочим візитом прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузанна Чапутова у п’ятницю, 28 квітня. Це перший візит чеського лідера на посаді. Видання Denik N повідомляє, що глави держав вже відвідали Бородянку в Київській області, яку зруйнували росіяни.

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«Ми з Зузанною Чапутовою розуміємо цінність свободи та справедливості. Важко на власні очі побачити, що українці платять за це найдорожчу ціну. Кров і життя власних громадян. У боротьбі з агресором захищає спільне. Тому ми будемо їх підтримувати», – написав Павел у Twitter.

Раніше Павел повідомляв, що хоче відвідати Україну, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським перспективи контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною.

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До слова, триває 429-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону