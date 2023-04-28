Головна Країна Політика
search button user button menu button

До України приїхали президенти Чехії та Словаччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України приїхали президенти Чехії та Словаччини
Глави держав вже відвідали Бородянку
фото: Петр Павел / Twitter

Президенти обіцяли підтримувати Україну

До Києва з робочим візитом прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузанна Чапутова у п’ятницю, 28 квітня. Це перший візит чеського лідера на посаді. Видання Denik N повідомляє, що глави держав вже відвідали Бородянку в Київській області, яку зруйнували росіяни.

«Ми з Зузанною Чапутовою розуміємо цінність свободи та справедливості. Важко на власні очі побачити, що українці платять за це найдорожчу ціну. Кров і життя власних громадян. У боротьбі з агресором захищає спільне. Тому ми будемо їх підтримувати», – написав Павел у Twitter.

До України приїхали президенти Чехії та Словаччини фото 1
До України приїхали президенти Чехії та Словаччини фото 2

Раніше Павел повідомляв, що хоче відвідати Україну, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським перспективи контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною.

До слова, триває 429-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону

Теги: Чехія Україна війна Петр Павел

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Чехії повідомив, коли Україна стане членом НАТО
Президент Чехії повідомив, коли Україна стане членом НАТО
20 квiтня, 09:33
Північноатлантичний альянс для Чехії є критично важливим аспектом безпеки
Президент Чехії анонсував візит до України
19 квiтня, 19:51
Президент Чехії Петр Павел
Чи зменшиться підтримка України на Заході? Президент Чехії дав невтішний прогноз
22 березня, 23:45

Політика

До України приїхали президенти Чехії та Словаччини
До України приїхали президенти Чехії та Словаччини
Зеленський відреагував на удар по Умані та показав наслідки (фото, відео)
Зеленський відреагував на удар по Умані та показав наслідки (фото, відео)
Вступ до ЄС: Шмигаль повідомив, коли Україна отримає звіт від Єврокомісії
Вступ до ЄС: Шмигаль повідомив, коли Україна отримає звіт від Єврокомісії
Одіозний суддя Аблов спробував піти по-тихому з усіма виплатами. План зірвали антикорупціонери
Одіозний суддя Аблов спробував піти по-тихому з усіма виплатами. План зірвали антикорупціонери
Чи можливо завершити війну дипломатичним шляхом: роз’яснення Резнікова
Чи можливо завершити війну дипломатичним шляхом: роз’яснення Резнікова
Міськрада Чернівців заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою
Міськрада Чернівців заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Синоптики оголосили на 28 квітня помаранчевий рівень небезпеки (мапа)
12K
Завтра вступає в дію закон про «рибну реформу»: що зміниться?
9935
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
7094
Ексміністр Табачник отримав нову посаду в окупаційній «владі» Запоріжжя
6892
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
5826
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)

Новини

Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 08:15
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти наступають на трьох напрямках і застосовують тактику терору – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту