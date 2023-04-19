Головна Світ Політика
search button user button menu button

Протидія Росії та Китаю: країни «Великої сімки» узгодили спільну позицію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Протидія Росії та Китаю: країни «Великої сімки» узгодили спільну позицію
Міністри підтвердили рішучу налаштованість країн G7 і надалі підтримувати Україну у війні проти РФ
фото: japantimes.co.jp

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» обговорили своє спільне бачення війни Росії проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен 18 квітня на закритті зустрічі провідних дипломатів в Японії підкреслив, що країни виступають єдиним фронтом у дипломатичних відносинах з Росією та Китаєм. Про це повідомляє дипломатичний кореспондент Едвард Вонг.

Після трьох днів засідань країн «Великої сімки» Блінкен заявив на пресконференції, що коаліція «з самого початку очолила світ у мобілізації та підтримці України», і що її члени «стоять з Україною» в той час як Україна готується до важливого контрнаступу.

Щодо Китаю Ентоні Блінкен заявив, що союзники рішуче налаштовані та єдині в потребі відвертої дискусії з Пекіном про його нечесну торговельну практику і готові обговорити його дії, які підривають міжнародні правила, що приносять користь усім країнам. Блінкен також заявив про необхідність відмовитися од партнерства Китаю з Росією. Зауваження Блінкена перегукуються з першим рядком комюніке, оприлюдненого у вівторок міністрами закордонних справ «Великої сімки»:

«Ми залишаємося відданими посиленню санкцій проти Росії, їхній координації та повному виконанню, – йдеться в заяві, – а також протидії спробам Росії та третіх сторін ухилитися і підірвати наші санкційні заходи. Ми знову закликаємо треті сторони припинити допомогу Росії у її війні або заплатити за це високу ціну».

Американські офіційні особи заявляють: Китай намагається створити димову завісу, щоб дозволити президенту Росії Володимиру Путіну закріпити свої територіальні здобутки в Україні і перегрупувати свої сили.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Проте Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії. 

Читайте також:

Теги: Китай Україна Ентоні Блінкен росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль повідомив про візит Путіна на Херсонщину та Луганщину
Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території
Сьогодні, 07:15
За весь час повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 2235 осіб
Маляр вказала, скільки всього осіб Україна звільнила з російського полону
17 квiтня, 06:13
Розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ
Розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ
14 квiтня, 09:34
Росія внутрішньо входить у смугу кризового існування
Електронні повістки – це план «Б»: до чого насправді готується Кремль
12 квiтня, 15:18
Олексій Данілов нагадав світові, на що насправді схожий «русский мир»
«Запросіть Гітлера в ООН». Данілов звернувся до тих, хто говорить про мир із агресором
12 квiтня, 12:23
Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат
Витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних
7 квiтня, 20:21
Напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
Що буде, коли Путін приїде у Вірменію? Партія Пашиняна дала чітку відповідь
30 березня, 09:55
Для українців це була стартова гра у кваліфікації на континентальну першість
Відбір до Євро-2024: Україна поступилася Англії
26 березня, 21:16
Переговори завершені, Сі Цзіньпін залишив Москву
Переговори завершені, Сі Цзіньпін залишив Москву
22 березня, 08:19

Політика

Протидія Росії та Китаю: країни «Великої сімки» узгодили спільну позицію
Протидія Росії та Китаю: країни «Великої сімки» узгодили спільну позицію
Росія може готувати диверсії у водах Північної Європи – розслідування
Росія може готувати диверсії у водах Північної Європи – розслідування
«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників
«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників
Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини
Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини
«Це дійсно вражає». Генерал армії США назвав головну помилку російської армії
«Це дійсно вражає». Генерал армії США назвав головну помилку російської армії
Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України
Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
75K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
36K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
33K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
21K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
14K
Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту