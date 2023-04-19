Протидія Росії та Китаю: країни «Великої сімки» узгодили спільну позицію

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» обговорили своє спільне бачення війни Росії проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен 18 квітня на закритті зустрічі провідних дипломатів в Японії підкреслив, що країни виступають єдиним фронтом у дипломатичних відносинах з Росією та Китаєм. Про це повідомляє дипломатичний кореспондент Едвард Вонг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після трьох днів засідань країн «Великої сімки» Блінкен заявив на пресконференції, що коаліція «з самого початку очолила світ у мобілізації та підтримці України», і що її члени «стоять з Україною» в той час як Україна готується до важливого контрнаступу.

Щодо Китаю Ентоні Блінкен заявив, що союзники рішуче налаштовані та єдині в потребі відвертої дискусії з Пекіном про його нечесну торговельну практику і готові обговорити його дії, які підривають міжнародні правила, що приносять користь усім країнам. Блінкен також заявив про необхідність відмовитися од партнерства Китаю з Росією. Зауваження Блінкена перегукуються з першим рядком комюніке, оприлюдненого у вівторок міністрами закордонних справ «Великої сімки»:

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми залишаємося відданими посиленню санкцій проти Росії, їхній координації та повному виконанню, – йдеться в заяві, – а також протидії спробам Росії та третіх сторін ухилитися і підірвати наші санкційні заходи. Ми знову закликаємо треті сторони припинити допомогу Росії у її війні або заплатити за це високу ціну».

Американські офіційні особи заявляють: Китай намагається створити димову завісу, щоб дозволити президенту Росії Володимиру Путіну закріпити свої територіальні здобутки в Україні і перегрупувати свої сили.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Проте Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії.