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У 2023 році збереження тарифів на електрику для населення обійдеться державі у 150 млрд грн – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У 2023 році збереження тарифів на електрику для населення обійдеться державі у 150 млрд грн – ЗМІ
Напередодні уряд продовжив ПСО для населення до кінця травня, зберігши тарифи на рівні 1,44 грн та 1,68 грн за кВт-год залежно від обсягів споживання
фото з відкритих джерел

До кінця року дефіцит фінансових ресурсів оператора українських АЕС може перевищить 60 млрд грн

Дефіцит коштів у випадку збереження діючих тарифів на світло для населення досягне складе 147,2 млрд грн, йдеться в статті «Української правди» з посиланням на дані НКРЕКП.

«Напередодні уряд продовжив ПСО для населення до кінця травня, зберігши тарифи на рівні 1,44 грн та 1,68 грн за кВт-год залежно від обсягів споживання. Питання перегляду тарифів обговорюється, однак фінального рішення ще нема.

За розрахунками Нацкомісії з тарифів, у разі збереження чинних тарифів для населення до кінця 2023 року на їх компенсацію знадобляться 147,2 млрд грн. У бюджеті таких коштів немає», – йдеться в статті.

Крім того, у разі збереження чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця року дефіцит фінансових ресурсів оператора українських АЕС перевищить 60 млрд грн.

За оцінками «Енергоатома», у звʼязку зі скороченням виробництва та реалізації електроенергії, у тому числі через захоплення росіянами Запорізької АЕС, у 2023 році компанія недоотримає 82,5 млрд грн.

«Відповідно «Енергоатом» зменшить виплату податків та зборів у бюджет на 21 млрд грн. Ця сума – прямі втрати бюджету», – зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявляв, що влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення.

Теги: НКРЕКП тарифи бюджет Енергоатом влада населення втрати

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