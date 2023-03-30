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Доходи з експорту електроенергії можна спрямувати на збереження низьких тарифів для населення – екс-міністр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Доходи з експорту електроенергії можна спрямувати на збереження низьких тарифів для населення – екс-міністр
Олексій Оржель
фото з відкритих джерел

Це додаткові гроші, які б могли заробити не тільки зелена генерація, а й Укренерго

Профіцит в енергосистемі дозволяє спрямувати частину електрики на експорт, що допоможе зберегти низькі тарифи для населення, заявляє колишній міністр енергетики та голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель.

«У нас є профіцитні години, коли сонячна генерація, яка працює в системі, дає більшу потужність ніж споживається у години максимальної інсоляції, і, зокрема, зараз вже буде корисно для будь-кого в енергетиці організувати експорт електроенергії», – сказав він.

Оржель підкреслив, що це додаткові гроші, які б могли заробити не тільки зелена генерація, а й Укренерго, а також ними можна покривати витрати на субсидіювання електроенергії для населення.

Він також додав, що експорт електроенергії допоможе залучити додаткові кошти для підготовки до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили, що для відновлення енергосистеми необхідні доходи від експорту електроенергії.

Теги: тарифи міністр експорт гроші Укренерго населення Олексій Оржель

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