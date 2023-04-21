Які території втратить Росія після війни. Що з ними робити

Маємо вже зараз думати, що буде з РФ після поразки

Незважаючи на наявність консенсусу країн антипутінської коаліції про недоцільність територіальних придбань коштом колишньої Російської Федерації, автори карти прийшли до думки, що все ж таки необхідно забезпечити деяку історичну справедливість щодо Японії, Казахстану, Естонії, Фінляндії та України. Таке рішення зумовлене наявністю несправедливих договорів або рішень, нав'язаних СРСР своїм сусідам або суб'єктам Союзу.

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Перше. Печорський район Псковської області Російської Федерації (площа якого становить 1 251 км²), колишній Петсерімаа, повертається Естонії. Адміністративним центром повіту було місто Печори (Петсері). У 1944 році його передали указом президії верховної ради СРСР до Псковської області. Незважаючи на те, що сучасна Естонія відмовилася від цієї території перед вступом до НАТО, після розвалу РФ, повіт Петсерімаа має бути повернутий у «рідну гавань». У повіті вже проживають понад 10 тис. громадян Естонії.

Друге. Фінляндія отримує назад західні частини півостровів Рибальський і Середній, а також Печенгу (Петсамо), сектор Яніскоскі – Ніскакоскі площею 176 км². Після 1944 року Петсамо було передано Радянському Союзу, що 1947 року було закріплено Паризьким мирним договором. Однак, цей договір був явно несправедливим щодо Фінляндії, що вимагає його перегляду і повернення історичних земель.

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Третє. Белгородська обл – ліквідується як адміністративна одиниця. Територія області визнається демілітаризованою зоною безпеки, управляється українською ВЦА.

Четверте. Уздовж кордону з Україною – 100 км углиб колишніх Орлівської обл, Брянської обл, Вороніжської обл, Курської обл – виділяється демілітаризована зона безпеки, управляється українською ВЦА. Проводиться релокація населення.

П'яте. Місто Таганрог, Неклиновський, Матвєєво-Курганський, Куйбишевський райони Ростовської області переходять за реституцією Україні. У 1918 році ця територія належала Українській державі гетьмана Павла Скоропадського, а в 1920 – 1924 рр. Таганрозький повіт входив до Донецької області УРСР. Однак, обґрунтуванням переходу території до України є саме реституція. Місцевому населенню, після дерашизації, може бути запропоновано переселення до нових незалежних держав або набуття статусу резидента в Україні до правового визначення їхнього подальшого статусу.

Шосте. Казахстан повертає території, які переважно населені казахами, а також землі Молодшого жузу (від Астраханської області до Оренбурзької області) і Середнього жузу. Нагадаємо, що Оренбург (у казахській транскрипції: Оринбор) певний час був столицею республік казахів у 1917 – 1925 рр.

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5-13 грудня 1917 року на Другому Всеказахському з'їзді в Оренбурзі було проголошено Алашську автономію (у складі Уральської, Букеєвської, Тургайської, Акмолинської, Семипалатинської та частини Оренбурзької областей) і обрано уряд Алаш-Орда. За радянських часів Оренбург був столицею Киргизької Автономної Радянської Соціалістичної Республіки.

Чисельність казахів у колишній Росії за переписом 2021 року становила 591 970 осіб. Велика частина компактно проживає вздовж російсько-казахстанського кордону. Ці землі ми і пропонуємо віддати Казахстану на виконання історичної справедливості.

До Казахстану йдуть:

Домбаровський, Ясненський, Адамовський, Соль-Ілецький р-ни Оренбургської області;

Олександрово-Гайський (де казахи становлять абсолютну більшість населення), Озинський, Перелюбський, Дергачівський, Пітерський, Краснокутський, Єршовський, Федорівський Саратовської обл;

Володарський, Красноярський, Харабалинський райони Астраханської області.

Сьоме. Курильскі острови та Сахалін повертаються Японії. Після Другої світової війни всі Курильські острови були включені до складу СРСР. Згідно з Сан-Франциським мирним договором (1951), «Японія відмовляється від усіх прав, правопідстав і претензій на Курильські острови і на ту частину острова Сахалін і прилеглих до нього островів, суверенітет над якими Японія набула за Портсмутським договором від 5 вересня 1905 р». Однак приналежність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи островів Хабомаї заперечується Японією, яка вважає їх окупованою частиною країни. Площа спірних островів становить 5 тис. км², загальна площа спірної території, включно з 200-мильною економічною зоною, приблизно 200 тис. км².

Однак, у контексті розпаду Росії та з метою уникнення гуманітарної кризи на територіях, раніше контрольованих Москвою, міжнародна конференція антипутінської коаліції має ухвалити рішення про повернення Японії втрачених земель (Сахаліну та Курильських островів).

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Місцеве населення підлягає частковій релокації. На перехідний період вводиться міжнародна місія спостереження. Місцеві жителі, які бажають прийняти громадянство Японії (якщо така процедура буде передбачена Токіо), повинні будуть пройти процедури дерашизації. Японія має гарантувати жителям повернутих територій дотримання їхніх прав.

Восьме. Нененцький автономний округ – нова назва Хасова (самоназва ненців) – виділяється зі складу Архангельської області колишньої РФ та передається під глобальний природний патронат. Розробка і видобуток копалин, а також морських продуктів переходить під контроль міжнародної корпорації. Ненцям та іншим народам Півночі надається широке самоврядування і право традиційного землекористування, а також виділяється безумовний базовий дохід від користування надрами регіону.

Дев'яте. Ямало-Ненецький автономний округ – нова назва – Ямал – передається в глобальний природний патронат. Ненцям та іншим народам Півночі надається широке самоврядування і право традиційного землекористування, а також виділяється безумовний базовий дохід від користування надрами регіону. Українці (після дерашизації) отримують право політичного представництва в органах самоврядування з вирішальним голосом (українці становили другу після росіян етнічну групу). Розробка і видобуток копалин, а також морських продуктів передається під контроль міжнародної корпорації.

Десяте. Острова в Північних морях і колишні російські територіальні води в Льодовитому океані – йдуть під глобальний природний патронат (як частина спадщини Людства). Сюди слід віднести все узбережжя Північно-льодовитого океану до 200 км углиб континенту.

Одинадцяте. Глобальний природний патронат на території Постросії. Усі природоохоронні зони, національні парки і заповідники в нових незалежних державах постросійського простору переходять у глобальний природний патронат. У наступних варіантах карти ми намагатимемося відобразити візуально зони глобального природного патронату в ННГ.

Нагадуємо, що на цих територіях:

здійснюється міжнародна юрисдикція щодо екосистем відповідно до Договору;

запроваджується спільний міжнародний орган управління;

кордони екосистем непорушні;

екосистеми повністю демілітаризовані;

у зонах суворо обмежено антропогенну діяльність у межах екосистем, що охороняються, науковою та етнокультурною діяльністю (насамперед корінним населенням).