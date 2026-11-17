Верховна Рада 10 листопада підтримала за основу законопроєкт №14327-д, необхідний для приєднання України до SEPA – єдиної зони платежів у євро. Це дасть змогу українцям і бізнесу швидше та дешевше переказувати кошти між Україною та країнами Європи. Про те, чи не стане новий реєстр інструментом тиску на українців народні обранці дискутували під час круглого столу «Коли українці отримають фінансовий безвіз», на якому побував «Главком».

Законопроєкт містить не лише положення про SEPA. Він також передбачає створення реєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. Саме ця частина документа викликала найбільше запитань.

Депутатка, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що не готова підтримувати законопроєкт без попереднього обговорення реформи Державної служби фінансового моніторингу. На її думку, документ об’єднує кілька різних питань, які варто розглядати окремо: приєднання до SEPA, реформування фінмоніторингу та створення реєстру рахунків і банківських сейфів.

Нардепка також застерегла, що навіть інформація про наявність рахунку в конкретному банку може стати інструментом тиску на людину, якщо доступ до неї не буде належно врегульований. «Питання не в SEPA, а в тому, кому і на яких умовах надаватимуть доступ до реєстру», – таку позицію Южаніна відстоювала під час дискусії.

Народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що відокремити положення про фінансовий моніторинг і реєстр від приєднання до SEPA не вийде. За її словами, європейські партнери вимагають змін у цій сфері та доступу до реєстру для органів, які розслідують злочини.

Вона зазначила, що перелік установ, які зможуть користуватися реєстром, уже скоротили з десяти до трьох. Сам реєстр, за її поясненням, міститиме лише інформацію про те, в якому банку людина має рахунок або сейф. Даних про залишки коштів чи перекази там не буде.

«Ми не можемо вступити в SEPA без виконання цих вимог», – наголосила Василевська-Смаглюк.

Депутатка також запропонувала компроміс для колег, які побоюються витоків інформації. Вона закликала ухвалювати законопроєкт про SEPA разом із документом про кримінальну відповідальність за зловживання даними з реєстрів та законопроєктом про перезапуск Держфінмоніторингу. Крім того, запропонувала запровадити щорічний аудит цієї служби за участю міжнародних партнерів.

Депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій Власенко поставив під сумнів, що скорочення кількості органів із доступом до реєстру саме по собі захистить інформацію. Він нагадав про витоки даних із правоохоронних органів і застеріг, що інформація може передаватися між установами, а згодом опинятися в публічному доступі.

«Проблема не в тому, що немає кримінальної відповідальності за це, є вона. Але назвіть мені хоч одне розслідування по витоках приватної інформації», – заявив депутат. Власенко розповів, що свого часу сам зіткнувся з розголошенням банківської інформації: за його словами, під час президентства Віктора Януковича дані про його рахунки оприлюднили в інтернеті.

Депутат наголосив, що в цих даних не було нічого кримінального, однак їхнє розголошення стало втручанням у приватне життя. Він запропонував передбачити в законопроєкті сувору відповідальність за витоки банківської інформації, зокрема звільнення слідчого, який допустив розголошення таких даних.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15503 про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

До слова, міністр фінансів Сергій Марченко закликав народних депутатів уважно опрацювати поправки до законопроєкту про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Він попередив, що європейські партнери можуть не зарахувати ухвалений документ, якщо його положення не відповідатимуть встановленим вимогам.