Екснардеп Томенко придумав посади для Порошенка і Тимошенко в уряді війни

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко могли б принести користь в уряді, вважає Микола Томенко

Томенко наголосив, що колишні політичні лідери, які вже мали можливість очолювати державу, не повинні знову претендувати на найвищі посади

Колишній народний депутат Микола Томенко вважає, що Петро Порошенко та Юлія Тимошенко могли б бути корисними в уряді під час війни. Водночас він не бачить їх на посадах президента, прем’єр-міністра чи голови Верховної Ради. Про це Томенко сказав в ефірі YouTube-каналу «Думай», інформує «Главком».

Україні потрібен не коаліційний уряд, а так званий уряд війни – команда фахівців, які добре знають свої напрямки, не прагнуть використовувати посади для подальшої виборчої кампанії та готові ухвалювати непопулярні й жорсткі рішення, вважає Микола Томенко.

«Це люди, які професійно знають, що робити. Їх не треба вчити на наступний день. Люди, які не думають балотуватися, які здатні приймати непопулярні, системні і жорсткі рішення», – пояснив політик.

Говорячи про можливий склад такого уряду, він назвав імена двох колишніх президентів та прем’єр-міністрів. Зокрема, Петра Порошенка Томенко запропонував призначити послом України у США.

«Я вважаю, що в міжнародних відносинах з точки зору лобіювання інтересів Порошенко дуже цінний. Я би зробив його, наприклад, послом США в Україні», – сказав ексдепутат.

Юлії Тимошенко він відвів енергетичний напрямок. Томенко нагадав про її попередній досвід роботи в уряді та вважає, що вона могла б бути корисною у підготовці країни до зими.

«Тимошенко, я вважаю, що вона свого часу була найкращим міністром енергетики і віцепрем’єром у сфері енергетики. Перед зимою я б, наприклад, запропонував їй енергетичний напрямок. Вона знає, де знайти гроші, де крадуть», – зазначив він.

Водночас Томенко наголосив, що колишні політичні лідери, які вже мали можливість очолювати державу, не повинні знову претендувати на найвищі посади.

«Якщо був шанс, не скористалися», – підсумував він.

Нагадаємо, колишній народний депутат Микола Томенко сходив на «тихе полювання». Він побував у лісі та зібрав чимало грибів.