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Частка прибуткових компаній в Україні скоротилася до 81% – Опендатабот

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Частка прибуткових компаній в Україні скоротилася до 81% – Опендатабот
Частка прибуткових компаній серед досліджених великих підприємств України скоротилася з 85% до 81%
фото: inVenture

Попри зростання виторгу на 16%, кількість прибуткових підприємств зменшилася

За дев'ять місяців 2026 року 81% великих українських компаній, які подали фінансову звітність, отримали прибуток. Водночас торік цей показник становив 85%. Попри скорочення частки прибуткових підприємств, їхній сукупний виторг зріс на 16% і сягнув 11,25 трлн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження Опендатаботу.

Аналітики дослідили фінансові результати 9532 компаній, які звітували за три квартали 2025 та 2026 років і мали виторг понад 100 млн грн. Загалом фінансову звітність за дев'ять місяців поточного року подали 37 188 підприємств.

Сукупний виторг досліджених компаній зріс на 1,56 трлн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Які компанії отримали найбільший виторг

Лідером за обсягом виторгу стала компанія «Д.Трейдінг», яка займається торгівлею електроенергією. За дев'ять місяців її показник сягнув 264,99 млрд грн.

Друге місце посів «Енергоатом» із виторгом 222,49 млрд грн, а третє – мережа «АТБ-Маркет», яка отримала 208,13 млрд грн.

До п'ятірки також увійшли «Укрнафта» зі 128,71 млрд грн та компанія «ДЛС», що спеціалізується на оптовій торгівлі тютюновими виробами, – 98,97 млрд грн.

Серед інших великих компаній за виторгом – «Укренерго» (90,41 млрд грн), «Нафтогаз України» (90,37 млрд грн), «Кернел-Трейд» (89,29 млрд грн), «ОККО-Драйв» (87,19 млрд грн) та «Сільпо-Фуд» (86,98 млрд грн).

Хто заробив найбільше

За даними Опендатаботу, прибутковими залишилися 7692 компанії з дослідженої вибірки. Їхній сукупний прибуток зріс на 4% і досяг 646,72 млрд грн.

Найбільший прибуток отримало «Укргідроенерго» – 12,66 млрд грн. На другому місці опинився мобільний оператор «Київстар» із 10,98 млрд грн, а трійку лідерів замкнуло державне підприємство «Ліси України» – 10,66 млрд грн.

Також значні прибутки зафіксували «Укрнафта» (9,19 млрд грн), «Укргазвидобування» (8,28 млрд грн), «Рошен» (7,46 млрд грн) та «ДТЕК Західенерго» (7,17 млрд грн).

Які підприємства зазнали найбільших збитків

Найбільший збиток серед досліджених компаній отримав «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 49,44 млрд грн за дев'ять місяців 2026 року.

Друге місце за розміром збитків посіло «Укренерго» – 18,09 млрд грн. Третім підприємством у цьому переліку стала «Укрзалізниця» зі збитком 9,71 млрд грн.

До п'ятірки також увійшли «Київтеплоенерго» (7,23 млрд грн) та Державна продовольчо-зернова корпорація України (6,88 млрд грн).

Таким чином, попри зростання загальних доходів великого бізнесу, частка компаній, які завершили дев'ять місяців із прибутком, скоротилася на чотири відсоткові пункти. Це свідчить про нерівномірність фінансових результатів підприємств під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про мільярдні борги українського бізнесу. За даними Опендатаботу, за три квартали 2026 року в Україні відкрили понад 20 тис. виконавчих проваджень проти компаній через несплачені податки. Загальна податкова заборгованість підприємств сягнула 263 млрд грн.

Також «Главком» писав про фінансові втрати «Запоріжсталі». За дев'ять місяців 2026 року металургійний комбінат отримав 2,31 млрд грн чистого збитку проти 1,89 млрд грн прибутку за аналогічний період торік. На результати підприємства вплинули російські атаки, проблеми з логістикою та торговельні обмеження ЄС.

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Теги: гроші бізнес

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