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Як повернути гроші, переказані шахраям? МВФ і Світовий банк пропонують революційні зміни

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Як повернути гроші, переказані шахраям? МВФ і Світовий банк пропонують революційні зміни
Банки мають не лише попереджати клієнтів про шахрайство, а й запобігати підозрілим переказам
фото: Unsplash (ілюстративне)

Міжнародні фінансові установи пропонують переглянути відповідальність банків за шахрайські перекази, які клієнти підтвердили самостійно

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк запропонували змінити підходи до відшкодування грошей, які люди самостійно переказали шахраям. Навіть якщо клієнт власноруч підтвердив платіж, це не повинно автоматично означати, що всі фінансові втрати має покривати лише він. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільний документ фінансових установ.

Йдеться про документ The Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services, оприлюднений 14 жовтня 2026 року. У ньому міжнародні установи виклали рекомендації щодо боротьби з фінансовим шахрайством і захисту клієнтів банків.

Особливу увагу автори приділили випадкам, коли шахраї вводять людину в оману та переконують її самостійно переказати кошти. У такій ситуації власник рахунку особисто ініціює операцію та підтверджує її, хоча фактично стає жертвою обману.

МВФ і Світовий банк наголошують, що підтвердження платежу не повинно автоматично звільняти фінансові установи від відповідальності.

Хто має повертати гроші жертвам шахраїв?

Міжнародні установи рекомендують державам законодавчо визначити, як розподіляти збитки від шахрайських операцій між банками, клієнтами та іншими учасниками платіжної системи. Зокрема, пропонується враховувати, чи могли фінансові установи виявити підозрілу операцію та запобігти втраті коштів.

Водночас важливо оцінювати й обставини, за яких людина здійснила переказ. Таким чином, сам факт того, що клієнт натиснув кнопку підтвердження платежу, не повинен автоматично ставати підставою для покладання на нього всіх фінансових втрат.

Банки мають посилити захист клієнтів від шахраїв

Для посилення захисту клієнтів МВФ і Світовий банк рекомендують:

  • Перевіряти отримувачів коштів. Банки мають виявляти підозрілі операції в режимі реального часу та оцінювати ризики переказів.
  • Тимчасово затримувати ризикові платежі. Якщо операція має ознаки шахрайства, фінансова установа повинна мати механізми додаткової перевірки.
  • Посилити контроль за шахрайськими рахунками. Пропонується налагодити обмін інформацією про рахунки, які використовують зловмисники, зокрема так звані дропи, через яких виводять викрадені кошти.
  • Прискорити блокування та повернення грошей. Банки мають оперативно обмінюватися інформацією, щоб зупиняти підозрілі перекази та сприяти поверненню коштів постраждалим.

Окремо автори документа наголошують, що банки повинні не лише попереджати клієнтів про шахрайство, а й впроваджувати механізми, які допоможуть запобігати таким операціям. Захист від фінансових злочинів пропонують зробити невіддільною частиною роботи платіжних систем.

Чи будуть банки зобов'язані повертати гроші?

Наразі йдеться про міжнародні рекомендації, а не про нові правила, які вже набули чинності в Україні. Документ МВФ і Світового банку не встановлює автоматичного обов'язку компенсувати кожному клієнту всі кошти, переказані шахраям.

Натомість міжнародні установи пропонують державам розробити чіткі механізми визначення відповідальності та відшкодування збитків. При цьому має враховуватися не лише те, хто підтвердив платіж, а й те, чи виконали банки та інші учасники платіжної системи свої обов'язки щодо запобігання шахрайству.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили злочинну групу, яка виманила в українців мільйони гривень під приводом отримання державних компенсацій. Аферисти телефонували громадянам, представлялися працівниками державних установ і переконували, що ті придбали неякісні ліки та мають право на відшкодування.

Однак для отримання нібито належних виплат потерпілих змушували спочатку сплатити судовий збір, а згодом – податок або страховий внесок. Поліція встановила десятки постраждалих, чотирьом учасникам групи повідомили про підозру.

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Теги: МВФ Світовий банк гроші шахрайство

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