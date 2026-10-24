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На їжу – лише 100 грн у день. Чим закінчився тижневий експеримент українського блогера

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На їжу – лише 100 грн у день. Чим закінчився тижневий експеримент українського блогера
Сергій Яцкоборовський щодня витрачав напродукти по 100 грн
фото: скріншот із відео

Чоловік готував прості страви з найдешевших продуктів із різних супермаркетів

Український блогер Сергій Яцкоборовський вирішив перевірити, чи реально прожити тиждень, витрачаючи на їжу лише 100 гривень на день. Упродовж семи днів він купував продукти в різних супермаркетах, готував із них прості страви й наприкінці експерименту зважився, щоб побачити, чи вплинув такий раціон на його вагу. Як інформує «Главком», про це блогер розповів у своєму відео.

На початку експерименту вага Сергія становила 88 кілограмів. За правилами, щодня він мав витрачати на харчування не більше ніж 100 гривень. Продукти, які залишалися після покупок, можна було використовувати в наступні дні, а невитрачені гроші блогер відкладав у скарбничку. Сіль та олію до бюджету не зараховував, оскільки вважав, що більшість людей мають їх удома.

На початку експерименту вага Сергія становила 88 кілограмів
На початку експерименту вага Сергія становила 88 кілограмів
скріншот із відео

Першого дня Сергій закуповувався в «Екомаркеті». Щоб вкластися в суму, ретельно обирав продукти: купив яйця, кабачок, цибулю, огірок, макарони, курячі гомілки, дві сосиски, гречку та пакетики капучино. Усе це обійшлося йому в 98,50 гривні.

Упродовж тижня блогер відвідував й інші магазини, зокрема «Велмарт» і «Червоний маркет». Із придбаних продуктів готував нескладні страви: їв яйця, гречку та макарони, тушкував овочі, готував курку й сосиски. Також варив вівсянку, яку поєднував із тушкованим м’ясом.

Однією з основних страв на кілька днів став борщ із курятиною, буряком, картоплею, морквою, цибулею та капустою. Приготувавши велику каструлю, Сергій міг їсти його не один день і не витрачати додаткові гроші на нові страви.

На сьомий день у «Червоному маркеті» блогер придбав каву, круасан, курячий м’ясний продукт і банку тушкованого м’яса вагою 525 грамів, яка коштувала близько 80 гривень. Загальна сума покупки знову склала приблизно 99 гривень. На сніданок він приготував вівсянку з тушкованим м’ясом, а також випив каву з круасаном.

Після семи днів експерименту вага Сергія залишилася незмінною – 88 кілограмів. Із продуктів у нього лишилося приблизно 150 грамів борошна та три шматки хліба.

Блогер підсумував, що прожити за 100 гривень на день можливо. Водночас він зазначив, що протягом усього тижня щодня займався фізичними вправами по півтори-дві години.

Раніше український блогер та контент-мейкер Сергій Яцкоборовський реалізував челендж із надзвичайної економії, перевіривши, скільки днів можна вижити, маючи бюджет у 200 гривень. Метою експерименту було закупитися максимально якісно та різноманітно, щоб протриматися якнайбільше днів. 

Нагадаємо, середні ціни на молочні продукти в Україні протягом вересня змінилися по-різному: молоко та твердий сир подорожчали, тоді як кефір і масло стали дешевшими

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Теги: бюджет гроші продукти харчування овочі блогер

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