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Держава відновила видатки на будівництво головного військового цвинтаря

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Держава відновила видатки на будівництво головного військового цвинтаря
Будівництво військового цвинтаря під Києвом триває з серпня 2024 року
фото: ДУ «Національне військове меморіальне кладовище»/Facebook

В один день на рахунок підрядної організації надійшло 54 млн грн

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» продовжила фінансування масштабного проєкту з будівництва головного військового кладовища під Києвом. Після трьох місяців перерви у фінансуванні 20 жовтня замовник здійснив кілька платежів на рахунок підрядника, консорціуму «Білдінг Юа», повідомляє «Главком».

В один день підрядна організація одержала коштів на загальну суму 54,05 млн грн за проведення робіт під час будівництва I черги цвинтаря (1-2 пускові комплекси).

Держава відновила видатки на будівництво головного військового цвинтаря фото 1
дані: державного вебпорталу Spending

Останній платіж за виконану роботу від замовника консорціум «Білдінг Юа» отримав 14 липня. Йшлося про суму 17,51 млн грн.

Разом із тим, як писав «Главком», один із учасників консорціуму, фірма «Акам» подала судові позови проти «Білдінг Юа». Підприємство звинуватило підрядника у заборгованості коштів (щонайменше 66,8 млн грн) за поставлений товар на будівництво військового кладовища.

Із судових матеріалів випливає, що ТОВ «Акам» усвідомлювало ризики і постачало  товар без попередньої оплати «для будівництва важливого всеукраїнського об’єкту». Водночас, як свідчать дані судових матеріалів, цільове використання, отриманих консорціумом «Білдінг Юа» бюджетних коштів у розмірі понад 803 млн грн, залишаються абсолютно непрозорими.

«Попри акумулювання колосального обсягу фінансових ресурсів на своїх рахунках, відповідач («Білдінг Юа» – «Главком») досі не здійснив розрахунки за поставлений позивачем товар, що був безпосередньо використаний на цьому ж об’єкті будівництва. Позивач (ТОВ «Акам» – «Главком») припускає, що отримані грошові кошти систематично виводяться консорціумом шляхом перерахування на рахунки третіх осіб, афілійованих суб`єктів або під виглядом оплати інших сумнівних зобов’язань», – це цитата з ухвали Господарського суду Києва, який розбирається у претензіях ТОВ «Акам» до консорціуму «Білдінг Юа».

Перша черга будівництва Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок жалоби, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту.

Усе будівництво буде реалізовано у шість черг. Загальна вартість проєкту складатиме 7,43 млрд грн (ця калькуляцію була актуальна, станом на середину 2024 року).

Нагадаємо, що у липні 2024 року консорціум «Білдінг Юа» заснували три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). «Євроелітбуд» володіє контрольною часткою (80%). «Акам» і «Броварське шляхово-будівельне управління №50» – по 10% кожна.

Створення консорціуму відбулося через день після оголошення тендера на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині очікуваною вартістю 1,8 млрд грн. У підсумку «Білдінг Юа» і виграв цей великий державний підряд.

За час реалізації проєкту в консорціумі змінилися три кінцеві бенефіціарні власники. У травні 2026 року до керівництва об’єднання прийшов киянин Олег Колесник, який став його нинішнім власником і директором.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, Колесник володіє низкою столичних компаній. Він також має адвокатське свідоцтво, відомості про яке оприлюднені в Єдиному реєстрі адвокатів України, та є співвласником Асоціації юридичних фірм України, пов’язаної з юридичною фірмою «Ілляшев та партнери».

Як повідомляв «Главком», меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв.

Відстань до столиці від військового кладовища – 11 кілометрів.

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Теги: війна кладовище військові Київщина гроші бюджет

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