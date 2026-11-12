Податкова в РФ почала масово вимагати від банків дані про рахунки та перекази росіян

Посилення фіскального контролю відбувається на тлі дефіциту російського бюджету

Федеральна податкова служба Росії (ФПС) значно збільшила кількість запитів до банків щодо рахунків громадян і компаній, а також проведених ними переказів. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Фінансові установи не встигають обробляти всі звернення у встановлений законом термін – три робочі дні, через що отримують штрафи. За січень-серпень банки заплатили 553 млн рублів за несвоєчасне надання інформації про клієнтів. Це у 29 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 19 млн рублів.

За кожен запит, на який банк не відповів вчасно, передбачено штраф у розмірі 20 тис. рублів. Крім того, податкова оштрафувала кредитні організації на 33 млн рублів за невиконання рішень про обмеження операцій із рахунками. Цей показник майже вп'ятеро перевищив торішній. Ще 19 млн рублів банки сплатили через затримки з виконанням доручень щодо стягнення податків із громадян і бізнесу. Роком раніше відповідна сума становила 3,2 млн рублів.

Зростання кількості штрафів пов'язують із посиленням податкового контролю та автоматизацією процесів стягнення заборгованості. Таку думку висловив директор зі стратегії компанії «Фінам» Ярослав Кабаков. Керівний партнер юридичної фірми «Соничев, Казусь и партнеры» Олександр Казусь також зазначив, що податкові органи збільшили кількість доручень і стали суворіше контролювати їх виконання.

Додаткове навантаження на банки створили зміни в податковому законодавстві. Зокрема, у 2026 році ставку ПДВ у Росії підвищили з 20% до 22%, а граничний річний дохід для звільнення від цього податку підприємств на спрощеній системі оподаткування знизили до 20 млн рублів.

Водночас, за словами представника Президентської академії Олексія Войлукова, податкова нерідко надсилає банкам вимоги списати кошти на сплату податків, які платники вже перерахували. Крім того, рішення про скасування обмежень на операції з рахунками можуть надходити із запізненням.

Посилення фіскального контролю відбувається на тлі значного дефіциту російського бюджету. За оцінкою Мінфіну РФ, у 2026 році він може сягнути 7,3 трлн рублів, або 3,2% ВВП. Це найбільший показник від початку повномасштабної війни проти України. На 2027 рік прогнозують дефіцит у 5,5 трлн рублів, або 2,2% ВВП.

Для збільшення бюджетних надходжень податкова служба також активніше донараховує податки компаніям і виявляє незадекларовані доходи громадян, зокрема отримані за кордоном. Раніше повідомлялося і про масові перевірки операцій росіян із нерухомістю в Білорусі.

Уряд РФ планує й надалі підвищувати податкове навантаження. Наступного року максимальну ставку ПДФО на пасивні доходи фізичних осіб, зокрема від банківських вкладів, мають намір збільшити до 22%. Таку саму ставку ПДВ планують запровадити для покупок в іноземних інтернет-магазинах. Крім того, розглядається введення податку на надприбутки для підприємств видобувної галузі.

Раніше повідомлялося, що російська влада планує суттєво збільшити суми стягнень за низку злочинів у сфері економіки.

Комітет Держдуми з кримінального та адміністративного законодавства 9 листопада схвалив до другого читання відповідну урядову ініціативу, що охоплює понад 30 статей Кримінального кодексу РФ.У Міністерстві юстиції такий крок аргументували тим, що за багатьма статтями розміри виплат не оновлювалися понад два десятиліття.