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Українці можуть частково оплачувати комунальні послуги: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українці можуть частково оплачувати комунальні послуги: деталі
Українцям, які самі не в змозі повністю сплачувати комунальні послуги, державою надається субсидія на оплату комуналки
фото ілюстративне

Українцям, які самі не в змозі повністю сплачувати комунальні послуги, державою надається субсидія на оплату комуналки

Пенсійний фонд України повідомив, що українцям, які самі не в змозі повністю сплачувати комунальні послуги, державою надається субсидія на оплату комуналки.

Субсидія – це різниця між реальною вартістю комунальних послуг і тією сумою, яку може оплачувати сім'я. Проте, субсидія надається не на весь обсяг спожитих ресурсів, а лише на їхню частину.

Отже, якщо в квартирі не встановлено лічильники на енергоресурси, то обсяг споживання рахується за відповідними соціальними нормами. І відповідно на ці норми й нараховується субсидія.

Аналогічно нараховується субсидія і на споживання в тих домогосподарствах, як мають лічильники. Там також обсяг державної допомоги поширюється тільки на встановлені соціальні норми споживання. А якщо фактичний обсяг споживання вищий, то за все, що спожито понад норму, мешканцям будинку або квартири доведеться платити повністю.

На управління багато квартирним будинком діють такі соціальні норми:

  • 21 кв.м – загальної площі на одного члена сім'ї;

  • 10,5 кв.м – на всю сім'ю загалом.

Отже, якщо, наприклад, сім'я складається з чотирьох осіб, то субсидію призначать на таку загальну площу: 21 х 4 + 10,5 = 94,5 кв.м.

Якщо загальна площа, що припадає на сім'ю, менше за соціальну норму, то субсидію призначають на всю фактичну площу житла.

Що стосується субсидії на оплату газу, то норми встановлюються залежно від кількості точок розподілу газу в квартирі. В цьому випадку діють такі нормативи:

  • за наявності газової плити і централізованого гарячого водопостачання – 3,3 кубометра на місяць на одну людину;

  • за наявності газової плити і в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання – 5,4 кубометра на одну особу;

  • за наявності газової плити, а також газового водонагрівача за відсутності централізованого гарячого водопостачання – 10,5 кубометра.

Зауважимо, на сьогодні у влади є вибір: значно підвищити тарифи в умовах війни, або залишити все, як є, або взяти під контроль енергетичні монополії, або ж знайти інше креативне рішення.

Теги: субсидія Україна комуналка

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