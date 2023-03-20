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США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна

Блінкен хоче вірити, що у Москві Сі Цзіньпін просуне ідею припинення вогню в Україні

США сподіваються, що лідер КНР Сі Цзіньпін використає візит до Москви, щоб просувати ідею про припинення вогню в Україні, розповів держсекретар Ентоні Блінкен. При цьому Вашингтон наполягає, щоб такий проект «підтверджував суверенітет України». Про це пише Reuters.

Блінкен також обурився тим, що візит Сі Цзіньпіна може вказувати на невизнання Китаєм рішень Міжнародного кримінального суду. Йдеться про те, що він видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого за президента з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Таке рішення було ухвалено у зв'язку із звинуваченнями у незаконному вивезенні дітей з території України.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це міністр повідомив у Twitter. За його словами, сторони обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.

«Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб Україна мала всі боєприпаси, необхідні для оборони та контрнаступальних операцій», – додав Кулеба.

Нагадаємо, до Москви сьогодні, 20 березня, прилетів лідер Китаю Сі Цзіньпін. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Під час розмови з Сі Цзіньпіном російський диктатор заявив, що нібито Росія готова до переговорів з Україною, а також обіцяє розглянути китайський «мирний план». Диктатор також додав, що нібито з повагою ставиться до пропозицій Китаю по урегулюванню «української кризи», як називає війну в Україні Пекін. Окрім цього, Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм «дорогим другом».

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Теги: Сі Цзіньпін путін арешт Україна боєприпаси Вашингтон Дмитро Кулеба суверенітет Ентоні Блінкен переговори подарунок міністр

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