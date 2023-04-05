Влада готує значне підвищення тарифів на комуналку

«Чи дійсно варто робити це в країні, де більше 5 млн громадян залишились без роботи?»

Ще більше боргів...

Тарифи завжди були в Україні складною і болісною темою, яка тільки загострилася з початком російської агресії.

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Головним для більшості українців в перші місяці війни став захист батьківщини та фізичне виживання, а не оплата платіжок. Більш того, за даними Міжнародної організації праці, більше 5 млн українців залишились без роботи та стабільних доходів, 7 млн стали внутрішніми переселенцями з неясними перспективами.

Тому Верховна Рада влітку минулого року прийняла закон про мораторій на підвищення тарифів на послуги з розподілу природного газу, а також на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Ця заборона є чинною протягом дії воєнного стану та ще шести місяців після його скасування. Крім того, «заморозили» й інші тарифи – зокрема, на електроенергію.

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Разом з тим з кінця 2022 року в ЗМІ почали обговорювати можливе підвищення тарифів на комунальних послуг. А наприкінці грудня 2022 року Національна комісія з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) без громадського обговорення ухвалила рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у 2023 році, яке мали здійснити у два етапи – з 1 січня та 1 червня. Після різко негативної реакції з боку суспільства від цього рішення Нацкомісія відмовилася. Проте вже на початку цього року її голова Костянтин Ущаповський заявив, що уряд готується підвищити тарифи на комунальні послуги вже після завершення опалювального сезону.

Підтвердив ці наміри і заступник глави офісу президента Ростислав Шурма. По оцінкам експертів, йдеться про підвищення тарифів в 2-3 рази. НКРЕКП також планує провести слухання щодо встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Урядовці пояснюють заплановане підвищення тарифів необхідністю компенсувати втрати та руйнування частини енергетичних об'єктів та високою інфляцією. Проте навіть при формально «заморожених» тарифах рівень оплати за комунальні послуги в країні не є високим, особливо в населених пунктах поблизу зони бойових дій. Крім того, більше 8 млн українців виїхали за кордон на постійне проживання, і частина з них не сплачує рахунки за нараховані послуги, якими вони фактично не користуються.

За 2022 рік борги населення за послуги ЖКГ зросли більше ніж на 40 млрд грн і станом на початок 2023 року борги українців за комуналку становили 120 млрд грн! Левова частка цього боргу за газ і тепло. Заплановане владою підвищення тарифів в 2-3 рази навряд чи поліпшить ситуацію з боргами.

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На сьогодні у влади є вибір: значно підвищити тарифи в умовах війни, або залишити все, як є, або взяти під контроль енергетичні монополії, або ж знайти інше креативне рішення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обговорення щодо підвищення тарифів на електроенергію, тепло та нових цін на газ розпочнеться вже після завершення опалювального сезону. Він запевняє, що буде знайдено «збалансоване суспільне рішення».

Ростислав Шурма уточнив, що зараз вивчається варіант, коли українці будуть платити «справедливу ринкову ціну, але отримують компенсацію від держави». При цьому він наголосив, що громадяни повинні повністю сплачувати комунальні тарифи, а компанії – мати стимули для нарощування виробництва.

З цього випливає, що влада морально готує суспільство до значного підвищення тарифів на коммуналку.

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