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ЄС готує спільний план закупівель боєприпасів для України – Bloomberg

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
ЄС готує спільний план закупівель боєприпасів для України – Bloomberg
Нова допомога торкнеться зокрема і снарядів, про які раніше просив Резніков
фото з відкритих джерел

Країни ЄС наступного тижня підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України

Очікується, що країни Євросоюзу підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня. Так повідомляє Bloomberg.

Головним каменем спотикання до прийняття рішення є питання чи можна проводити спільні закупівлі у європейських виробників, чи постачальниками можуть бути з країн-не членів ЄС. Нещодавно Олексій Резніков заявив, що Україна потребує велику кількість 155-мм снарядів і саме цю проблему намагатимуться вирішити країни члени ЄС у рамках закупівель.

«Очікується, що ЄС підпише спільний план закупівлі боєприпасів для України вже наступного тижня», – зазначають джерела видання.

За інформацією джерела видання, держави-члени ЄС ще не вказали, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані. Деякі країни хочуть аби обов'язкове фінансування було пропорційне до розміру економіки кожного з членів блоку, а інші - щоб будь-які внески були добровільними.

Деякі країни вважають, що краще, аби потреби України задовольняли в межах проєкту закупівель, який незабаром стартує під керівництвом Європейського оборонного агентства. Інші члени ЄС стверджують - нагальні потреби нашої держави можна було б швидше задовольнити через Європейський фонд миру.

Станом на сьогодні  в Євросоюзі налічується близько 15 виробників 155-мм снарядів, які розташовані в 11 державах. Також наразі немає точної оцінки того, наскільки галузь може збільшити потужності протягом наступних декількох місяців.

Нагадаємо, ЄС схвалив дев'ятий пакет санкцій та виділив Україні 18 мільярдів євро.

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Теги: фінансування Україна Олексій Резніков

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