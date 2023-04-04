Пакет військової допомоги від США, НАТО ухвалило програму підтримки України. Головне за 4 квітня

Сьогодні міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це означає більшу кількість боєприпасів для наданих США ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, Саакашвілі загрожує смерть, НАТО підтримало створення багаторічної програми підтримки України, росіяни скинули авіабомби на Чернігівщину, Фінляндія стала членом НАТО. Ці та інші події 4 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сьогодні, 4 квітня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Саакашвілі загрожує смерть: висновок лікарів

Згідно з висновками лікарів, стан здоров’я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доволі тяжкий. Він ще більше схуднув і йому тяжко говорити. Про це повідомила колишня прессекретарка Саакашвілі Дарина Чиж.

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НАТО підтримало створення багаторічної програми підтримки України

Міністри закордонних справ країн Північноатлантичного Альянсу підтримали розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО. Про це заявив секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО.

Росіяни скинули авіабомби на Чернігівщину

Сьогодні ввечері, 4 квітня, російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ».

В Україні запрацює Державний центр гуманітарного розмінування: Шмигаль повідомив деталі

В Україні запрацює Державний центр гуманітарного розмінування. Уряд також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Фінляндія стала членом НАТО

Сьогодні Фінляндія офіційно стала членом (Північноатлантичного альянсу) НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км.

Нагадаємо, триває чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.