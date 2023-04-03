Турецький БПЛА Akinci з українським двигуном атакував ціль на відстані 140 км (відео)

Стріляв Akinci надзвуковою ракетою IHA-230

Безпілотний літальний апарат Akinci компанії Baykar, на якому стоїть український двигун, під час випробувань атакував ціль на відстані 140 км.

Про це повідомили у Twitter компанії 31 березня.

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Згідно з інформацією у твіті, БПЛА підняли в небо у місті Чорлу (провінція Текірдаг). Ціль уражено в районі міста Сіноп у Чорноморському регіоні. Відстань між безпілотником і ціллю на момент запуску становила 140 км. Після стрілянь безпілотник приземлили у Чорлу.

Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi



📍 Tekirdağ / Çorlu 🛫

📍 Sinop / Karadeniz 🚀

🎯 Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km

📍 Tekirdağ / Çorlu 🛬#BAYKAR 🤝 @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm Будь ласка, читайте текст після реклами March 31, 2023

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Стріляв Akinci надзвуковою ракетою IHA-230. Як уточнив технічний директор і співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар, це було перше в Туреччині випробування стрільби надзвуковою керованою ракетою.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган показав, як виглядає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, оснащений українським двигуном.