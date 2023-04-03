Турецький БПЛА Akinci з українським двигуном атакував ціль на відстані 140 км (відео)
Стріляв Akinci надзвуковою ракетою IHA-230
Безпілотний літальний апарат Akinci компанії Baykar, на якому стоїть український двигун, під час випробувань атакував ціль на відстані 140 км.
Про це повідомили у Twitter компанії 31 березня.
Згідно з інформацією у твіті, БПЛА підняли в небо у місті Чорлу (провінція Текірдаг). Ціль уражено в районі міста Сіноп у Чорноморському регіоні. Відстань між безпілотником і ціллю на момент запуску становила 140 км. Після стрілянь безпілотник приземлили у Чорлу.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi— BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023
📍 Tekirdağ / Çorlu 🛫
📍 Sinop / Karadeniz 🚀
🎯 Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km
📍 Tekirdağ / Çorlu 🛬#BAYKAR 🤝 @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm
Стріляв Akinci надзвуковою ракетою IHA-230. Як уточнив технічний директор і співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар, це було перше в Туреччині випробування стрільби надзвуковою керованою ракетою.
✈️ BAYRAKTAR #AKINCI ✈️🐳🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 31, 2023
🕹️ İHA230 Türkiye’nin ilk Süpersonik Güdümlü Füzesi Atış Testi
🎯 Hedef Menzili 140 Km
🤝 @BaykarTech - @roketsan #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷pic.twitter.com/FHt3JhtVpK
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган показав, як виглядає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, оснащений українським двигуном.
Коментарі — 0