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Турецький БПЛА Akinci з українським двигуном атакував ціль на відстані 140 км (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Турецький БПЛА Akinci з українським двигуном атакував ціль на відстані 140 км (відео)
Безпілотний літальний апарат Akinci компанії Baykar, на якому стоїть український двигун
фото з вільних джерел

Стріляв Akinci надзвуковою ракетою IHA-230

Безпілотний літальний апарат Akinci компанії Baykar, на якому стоїть український двигун, під час випробувань атакував ціль на відстані 140 км.
Про це повідомили у Twitter компанії 31 березня.

Згідно з інформацією у твіті, БПЛА підняли в небо у місті Чорлу (провінція Текірдаг). Ціль уражено в районі міста Сіноп у Чорноморському регіоні. Відстань між безпілотником і ціллю на момент запуску становила 140 км. Після стрілянь безпілотник приземлили у Чорлу.

Стріляв Akinci надзвуковою ракетою IHA-230. Як уточнив технічний директор і співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар, це було перше в Туреччині випробування стрільби надзвуковою керованою ракетою.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган показав, як виглядає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, оснащений українським двигуном

Теги: Байрактар Туреччина Україна безпілотник відео

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