Кого покарають за несплачені податки з прибутків? ДФС дала роз'яснення

Більшість українців не сплачує податки із додаткових доходів, також податки не сплачують ті, хто заробляє на здаванні нерухомості в оренду

Українців, які вчасно не подали податкові декларації, отже не сплатили податки з доходів, будуть штрафувати. У ДФС говорять, що «податкові ухилянти» можуть отримати штраф у розмірі 340 грн. А за повторне неподання декларації загрожує штраф у розмірі вже втричі більше ‒ 1020 грн. Але тут йдеться про тих, хто мав додатковий дохід. Про це пише Державної фіскальної служби (ДФС).

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У ДФС нагадали, що у разі постійної роботи податки платить роботодавець замість свого співробітника. Але, якщо українець заробив якусь кількість грошей, наприклад, надаючи будь-які послуги безпосередньо, то зобов'язаний сам заявити в ДФС про цей дохід і заплатити податки. Їх розмір становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору).

Однак, все ж, є і винятки. Наприклад, менше доведеться платити за дохід від продажу нерухомості.

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Також потрібно сплатити податки:

якщо здаєте житлові приміщення в оренду;

якщо людина отримала спадщину;

якщо у людини була підробіток паралельно з основною роботою;

якщо продали нерухомість або автомобіль.

Крім того, у ДФС зазначають, що українці мають можливість не лише подавати декларацію не тільки за місцем реєстрації у відділенні ДФС, але і в «Електронному кабінеті» на сайті відомства.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект №7632, який звільняє від податку на нерухомість власників майна, що було знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії. Цим законопроектом закріплено у Податковому кодексі норму, яка дозволяє не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об’єкт зруйновано.