Плата за корупцію: Державна податкова служба відсторонила керівництво львівської ДПС

Керівника і двох заступників головного управління ДПС у Львівській області відсторонили від посад, ще одного було звільнено





Державна податкова служба звільнила керівництво головного управління ДПС у Львівській області. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від «Слуги народу»Данило Гетманцев.

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«Звертаюся до офіцерів податкової служби. Закриття очей на зловживання підлеглих не менш шкідливе, ніж участь у корупції. І в першому, і в другому випадку – ви не відповідаєте зайнятій посаді. Від тих, хто з команди ДПС це не розумів, команда ДПС очищується. Так само як це було в Полтаві, Рівному, Сумах», – написав Данило Гетманцев.

За його словами, ДПС відсторонила від роботи керівника податкової Андрія Флиса, який пропрацював на посаді близько п’яти місяців, звільнила заступника керівника та відсторонила ще двох заступників. Він додав, що підставою для такого рішення є підтверджені факти корупції їх підлеглих. Він не уточнив, кого саме з заступників звільнили, а кого відсторонили від посади, однак на сайті львівської податкової вказано, що заступниками Андрія Флиса є Василь Кресяк, Руслан Ганюк, Тарас Іванишин і Тарас Завада.

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Нагадаємо, на Державну податкову службу чекає перезавантаження. Відповідний законопроєкт вже подали до Верховної Ради. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев. «Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з діджиталізацією, що вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року – запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави і суспільства у сфері публічних фінансів», – зазначив Гетманцев. Раніше 11 квітня Депутати Верховної Ради 260 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.