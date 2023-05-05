Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Плата за корупцію: Державна податкова служба відсторонила керівництво львівської ДПС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Плата за корупцію: Державна податкова служба відсторонила керівництво львівської ДПС
ДПС відсторонила від роботи низку керівників
фото з відкритих джерел

Керівника і двох заступників головного управління ДПС у Львівській області відсторонили від посад, ще одного було звільнено

Державна податкова служба звільнила керівництво головного управління ДПС у Львівській області. Про це  на своєму Telegram-каналі повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від «Слуги народу»Данило Гетманцев.

«Звертаюся до офіцерів податкової служби. Закриття очей на зловживання підлеглих не менш шкідливе, ніж участь у корупції. І в першому, і в другому випадку – ви не відповідаєте зайнятій посаді. Від тих, хто з команди ДПС це не розумів, команда ДПС очищується. Так само як це було в Полтаві, Рівному, Сумах», – написав Данило Гетманцев.

За його словами, ДПС відсторонила від роботи керівника податкової Андрія Флиса, який пропрацював на посаді близько п’яти місяців, звільнила заступника керівника та відсторонила ще двох заступників. Він додав, що підставою для такого рішення є підтверджені факти корупції їх підлеглих. Він не уточнив, кого саме з заступників звільнили, а кого відсторонили від посади, однак на сайті львівської податкової вказано, що заступниками Андрія Флиса є Василь Кресяк, Руслан Ганюк, Тарас Іванишин і Тарас Завада.

Нагадаємо, на Державну податкову службу чекає перезавантаження. Відповідний законопроєкт вже подали до Верховної Ради. Про це повідомив  нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев. «Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд з діджиталізацією, що вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року – запорукою прозорості фінансових відносин та чесності взаємодії держави і суспільства у сфері публічних фінансів», – зазначив Гетманцев. Раніше 11 квітня Депутати Верховної Ради 260 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

Читайте також: Рада готує перезавантаження ще одного державного органу

Теги: податки хабар гроші Telegram корупція Данило Гетманцев Державна податкова служба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відомий блогер здав співачку Йолку: шле із Москви гроші ЗСУ
Відомий блогер здав співачку Йолку: шле із Москви гроші ЗСУ
26 квiтня, 09:46
Суддя вважає, що Національне антикорупційне бюро зловживає процесуальними правами
Справа про космічну премію Коболєва. Антикорупційний суд зганьбив співробітників НАБУ
20 квiтня, 17:14
Шмигаль зазначив, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій
Шмигаль їде в Канаду на переговори щодо передачі важкої техніки ЗСУ
7 квiтня, 18:48
Виплати військовим: Гетманцев повідомив, за якої умови повернуть гроші
Виплати військовим: Гетманцев повідомив, за якої умови повернуть гроші
12 квiтня, 14:03
Росіяни вдарили «градами» по підприємству Харківщини: є постраждалі
Росіяни вдарили «градами» по підприємству Харківщини: є постраждалі
14 квiтня, 10:53
Усього станом на 17 квітня декларації за 2021 рік подали 370 тис. 168 осіб
Податкові декларації: скільки службовців уже відзвітували про доходи
17 квiтня, 19:48
Порошенко: кожен з нас має зробити все можливе для того, щоб зробити дії ЗСУ ефективними
Порошенко про доплати військовим: треба скоротити всі інші витрати
2 травня, 21:53
Необхідно не тільки відновити обов'язок подання декларацій, але і повноваження НАЗК перевіряти декларації
Депутатка пояснила, чому не варто радіти, коли чиновники добровільно подають декларації
Вчора, 12:19
Зеленський: Російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини
Візит Зеленського до Нідерландів, вибухи у Києві та арешт Труханова. Головне за 4 травня
Вчора, 21:19

Події в Україні

В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки, який поширював фейки Кремля
СБУ затримала проросійського блогера з Латинської Америки, який поширював фейки Кремля
Росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей – Центр нацспротиву
Росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей – Центр нацспротиву
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи
Нові штрафи в Україні: за що каратимуть громадян
Нові штрафи в Україні: за що каратимуть громадян
Біля Бахмута захисники знищили схрон боєприпасів «вагнерівців»
Біля Бахмута захисники знищили схрон боєприпасів «вагнерівців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
8378
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
6039
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
5960
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
5239
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)
4533
Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців

Новини

Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Сьогодні, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Сьогодні, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Сьогодні, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту