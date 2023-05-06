Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Хто може не сплачувати податок на нерухомість: роз'яснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хто може не сплачувати податок на нерухомість: роз'яснення
Українці можуть не платити податок, якщо їхню майно пошкоджене росіянами
фото з відкритих джерел

Щоб не платити, факт пошкодження нерухомості має бути зафіксований у Реєстрі майна

Верховна Рада ухвалила законопроект №7632, який звільняє від податку на нерухомість власників майна, що було знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії.  Цим законопроектом закріплено у Податковому кодексі норму, яка дозволяє не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об’єкт зруйновано. Про це розповів експерт з питань фінансів шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» Ігор Онищук, пише видання «Експрес».

Передбачено, що податок на нерухоме майно не нараховується та не сплачується за 2021 та 2022 роки – за об’єкти житлової нерухомості фізичних осіб та за період з 1 березня 2022-го по 31 грудня 2022 року – за об’єкти житлової нерухомості юридичних осіб.

«З 1 січня 2023 року цей податок не сплачуватиметься за період з першого числа місяця, в якому зафіксовано факт пошкодження нерухомості за даними Реєстру майна, до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру об’єкти житлової або нежитлової нерухомості капітально відремонтовано, реконструйовано, реставровано та визнано придатними для проживання і використання за цільовим призначенням», – говорить експерт. 

До речі, нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до «Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії» або тимчасово окупованих територій. Адже пошкодження від обстрілів РФ є на всій території України. 

«Органам місцевого самоврядування надали право звільняти від сплати земельного податку та орендної плати земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Коли активні бойові дії закінчаться, власники повинні подати до органів місцевого самоврядування відповідні заяви щодо потенційного забруднення земельної ділянки», – зазначає Ігор Онищук.

За його словами, спеціальна комісія визначатиме, чи відповідає це дійсності, і місцеві ради прийматимуть відповідне рішення щодо встановлення податкових пільг. В іншому разі після завершення активних бойових дій чи деокупації платник буде змушений сплачувати зазначений податок. 

Читайте також:  Окупанти готуються до здачі захоплених територій? На Запоріжжі масова евакуація

Теги: Верховна Рада нерухомість самоврядування майно податки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Варто отримати посаду у хлібному державному відомстві. Рік «роботи» – і ти вже власник капіталу, який не встигнуть витратити навіть онуки
Під час післявоєнного відновлення в Україні можуть з'явитися нові олігархи
9 квiтня, 17:16
Валерія Пацкана підозрюють в корупції
Парламент відправив у відставку голову Рахункової палати Пацкана
10 квiтня, 15:33
Велика Британія виступила проти дружини поплічника Путіна
Дружина Медведчука потрапила під британські санкції: озвучено причину
12 квiтня, 18:26
Володимир Цабаль зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат
Виплати військовим. Партія Порошенка вимагає позачергове засіданння Ради
12 квiтня, 20:49
Україна повернула з полону ще 100 захисників і захисниць
З полону повернулися 100 захисників, Рада поновила доплати військовим. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:10
Заборона Московської церкви: Стефанчук повідомив, коли парламент розгляне законопроєкт
Заборона Московської церкви: Стефанчук повідомив, коли парламент розгляне законопроєкт
21 квiтня, 11:05
Зруйнований будинок у Харкові
Податки на пошкоджену або зруйновану під час війни нерухомість. Зеленський підписав закон
3 травня, 13:39
Ухвалений закон змінює Статут внутрішньої служби Збройних сил України
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
2 травня, 19:01
Представники Верховної Ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах організації
Україна більше не член міжпарламентської асамблеї країн СНД. Депутати ухвалили постанову
3 травня, 15:27

Особисті фінанси

Хто може не сплачувати податок на нерухомість: роз'яснення
Хто може не сплачувати податок на нерухомість: роз'яснення
Шахраї полюють за картками українців у популярному месенджері. Як себе убезпечити?
Шахраї полюють за картками українців у популярному месенджері. Як себе убезпечити?
Як змінити пенсію на вигіднішу? Українці мають законний варіант
Як змінити пенсію на вигіднішу? Українці мають законний варіант
Якими будуть ціни на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз інфляції
Якими будуть ціни на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз інфляції
Де в Україні найвищі зарплати: названо міста
Де в Україні найвищі зарплати: названо міста
Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради
Чи загрожує публікація декларацій під час війни сім’ям держслужбовцям? Позиція голови антикорупційного комітету Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8354
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
4533
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4412
РФ, ймовірно, відмовилася від цілі захопити Бахмут. ISW назвав новий пріоритет
4043
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)
3701
Тільки це заважає російським літакам бомбити Київ. Але ресурс вичерпується…
3292
Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу

Новини

Ситуація з освітою українських дітей в Польщі: дослідження показало вражаючі цифри
Сьогодні, 17:09
У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
Сьогодні, 16:44
Залужний поінформував Міллі про готовність армії до визволення українських територій
Сьогодні, 16:31
Україна протягом 2023 року отримає 20 машин розмінування від швейцарської компанії
Сьогодні, 16:15
Польща виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС
Сьогодні, 15:56
На Донеччині загинув молодий кінорежисер
Сьогодні, 15:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту