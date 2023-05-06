Хто може не сплачувати податок на нерухомість: роз'яснення

Щоб не платити, факт пошкодження нерухомості має бути зафіксований у Реєстрі майна

Верховна Рада ухвалила законопроект №7632, який звільняє від податку на нерухомість власників майна, що було знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії. Цим законопроектом закріплено у Податковому кодексі норму, яка дозволяє не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об’єкт зруйновано. Про це розповів експерт з питань фінансів шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» Ігор Онищук, пише видання «Експрес».

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Передбачено, що податок на нерухоме майно не нараховується та не сплачується за 2021 та 2022 роки – за об’єкти житлової нерухомості фізичних осіб та за період з 1 березня 2022-го по 31 грудня 2022 року – за об’єкти житлової нерухомості юридичних осіб.

«З 1 січня 2023 року цей податок не сплачуватиметься за період з першого числа місяця, в якому зафіксовано факт пошкодження нерухомості за даними Реєстру майна, до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому за даними Реєстру об’єкти житлової або нежитлової нерухомості капітально відремонтовано, реконструйовано, реставровано та визнано придатними для проживання і використання за цільовим призначенням», – говорить експерт.

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До речі, нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до «Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії» або тимчасово окупованих територій. Адже пошкодження від обстрілів РФ є на всій території України.

«Органам місцевого самоврядування надали право звільняти від сплати земельного податку та орендної плати земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Коли активні бойові дії закінчаться, власники повинні подати до органів місцевого самоврядування відповідні заяви щодо потенційного забруднення земельної ділянки», – зазначає Ігор Онищук.

За його словами, спеціальна комісія визначатиме, чи відповідає це дійсності, і місцеві ради прийматимуть відповідне рішення щодо встановлення податкових пільг. В іншому разі після завершення активних бойових дій чи деокупації платник буде змушений сплачувати зазначений податок.