Курс валют 26 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 26 жовтня 2026 року. Порівняно з 25 жовтня, долар та євро подорожчали, а злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн, євро – 50,57 грн, польського злотого – 11,51 грн.

Курс валют станом на 26 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,2021 ↑ 50,5766 ↑ 60,4307 ↑ 11,5124 ↓ 54,8330 ↑ Ощадбанк 45,05 / 45,58 50,35 / 51,15 58,90 / 60,90 11,15 / 11,75 53,60 / 55,30 Приватбанк 45,15 / 45,66 50,56 / 51,28 60,37 / 61,34 11,49 / 11,72 - ПУМБ 45,10 / 45,70 50,50 / 51,20 59,80 / 61,20 11,35 / 11,65 - monobank 45,19 / 45,65 50,57 / 51,27 - - - Райффайзен 45,10 / 45,65 50 / 51,20 58,00 / 61,50 10,90 / 11,90 52,20 / 56,10 OTP Bank 45,24 / 45,57 50,65 / 51,30 58,20 / 61,80 11,46 / 11,66 54,62 / 55,63 Укрсиббанк 44,85 / 45,45 50,20 / 51,10 59,00 / 61,30 - 53,60 / 55,60

* курс валют станом на 09:20 26 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.