Курс валют 26 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 26 жовтня 2026 року. Порівняно з 25 жовтня, долар та євро подорожчали, а злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,20 грн, євро – 50,57 грн, польського злотого – 11,51 грн.
Курс валют станом на 26 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,2021 ↑
|50,5766 ↑
|60,4307 ↑
|11,5124 ↓
|54,8330 ↑
|
Ощадбанк
|45,05 / 45,58
|50,35 / 51,15
|58,90 / 60,90
|11,15 / 11,75
|53,60 / 55,30
|
Приватбанк
|45,15 / 45,66
|50,56 / 51,28
|60,37 / 61,34
|11,49 / 11,72
|-
|
ПУМБ
|45,10 / 45,70
|50,50 / 51,20
|59,80 / 61,20
|11,35 / 11,65
|-
|
monobank
|45,19 / 45,65
|50,57 / 51,27
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,10 / 45,65
|50 / 51,20
|58,00 / 61,50
|10,90 / 11,90
|52,20 / 56,10
|
OTP Bank
|45,24 / 45,57
|50,65 / 51,30
|58,20 / 61,80
|11,46 / 11,66
|54,62 / 55,63
|
Укрсиббанк
|44,85 / 45,45
|50,20 / 51,10
|59,00 / 61,30
|-
|53,60 / 55,60
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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