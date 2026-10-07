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Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд на оборону

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд на оборону
Прем'єр розповів про подальше фінансування оборонних потреб України
фото: Сергій Корецький у Telegram

Загальний обсяг оборонного фінансування за програмою Ukraine Support Loan наблизився до €13 млрд

Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш у розмірі €1,2 млрд у межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами прем'єра, з урахуванням нового траншу Україна вже отримала майже €13 млрд оборонного фінансування в межах цієї програми. Корецький зазначив, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, аби решта передбачених коштів надійшла вчасно та в повному обсязі.

Посадовець також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та державам-членам ЄС за підтримку України та посилення її обороноздатності.

Ukraine Support Loan – новий фінансовий інструмент Європейського Союзу для підтримки України у 2026–2027 роках загальним обсягом до €90 млрд. Орієнтовно €60 млрд передбачено на оборонні потреби, ще €30 млрд – на бюджетну підтримку.

Фінансування ЄС залучає через запозичення на ринках капіталу під гарантії бюджету Євросоюзу. За умовами механізму Україна має повертати позику після отримання належних їй репарацій від Росії або заморожених активів.

Нагадаємо, 12 вересня Корецький заявляв, що додаткова потреба Сил оборони становить $27 млрд. За його словами, цей дефіцит планують покривати завдяки прискоренню Ukraine Support Loan, використанню заморожених російських активів, додатковим кредитам від партнерів поза ЄС та оптимізації видатків державного бюджету.

Попередній транш у межах програми Ukraine Support Loan Україна отримала 18 вересня. Тоді Європейський Союз надав €3,3 млрд. Кошти також спрямували на першочергові оборонні потреби, зокрема на закупівлю ракет і дронів. 

 

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Теги: гроші Європейський Союз Сергій Корецький фінансування

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