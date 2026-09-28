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Агросектор України зростає попри війну: хто став лідером за виторгом у 2026 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Агросектор України зростає попри війну: хто став лідером за виторгом у 2026 році
66,1 млрд грн склав сукупний чистий прибуток агрокомпаній за перше півріччя 2026 року
фото: glavcom.ua

Прибуткових агрокомпаній цьогоріч скоротилася на 8%

Наразі в Україні працюють 82 954 агрокомпанії. Попри повномасштабну війну, щороку в агросекторі реєструється більше нових компаній, ніж припиняє діяльність – 2026 рік не став винятком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Так, 853 нові агрокомпанії зареєстрували, а 262 компанії припинили роботу за січень-серпень 2026 року. Таким чином, на одну компанію, що закрилася, цьогоріч припадає понад три нові.

Агросектор України зростає попри війну: хто став лідером за виторгом у 2026 році фото 1

Лише 5 800 компаній прозвітували за перше півріччя 2026 року. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас 5 389 агрокомпаній подали звітність за обидва періоди, тож саме їхні показники можна коректно порівняти у динаміці. З них прибутковими були 66%. Сукупний виторг цих компаній зріс на 19%: із 375,79 млрд грн у першому півріччі 2025 року до 448,35 млрд грн цьогоріч.

Втім кількість прибуткових агрокомпаній цьогоріч скоротилася на 8%. Натомість збиткових побільшало. 66,1 млрд грн склав сукупний чистий прибуток агрокомпаній за перше півріччя 2026 року. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період торік.

Найбільший виторг серед агрокомпаній, що прозвітували, отримала Вінницька птахофабрика – 37,47 млрд грн за пів року 2026-го. За рік виторг компанії зріс на 10,66 млрд грн, або майже на 40%.

На другому місці за виторгом опинилася Миронівська птахофабрика – 16,35 млрд грн, а на третьому – Лебединський насіннєвий завод із 13,37 млрд грн. Далі йдуть Дружба-Нова – 5,66 млрд грн, Зернопродукт МХП – 5,19 млрд грн та Оріль-Лідер – 5,11 млрд грн. До десятки найбільших за виторгом також увійшли Енселко Агро із 4,99 млрд грн, Старинська птахофабрика із 4,35 млрд грн, Байєр Насіння із 4,11 млрд грн та Інтербізнес із 3,92 млрд грн.

Агросектор України зростає попри війну: хто став лідером за виторгом у 2026 році фото 2

Вінницька птахофабрика очолила й перелік компаній із найбільшим абсолютним приростом виторгу: +10,66 млрд грн за рік. Лебединський насіннєвий завод наростив дохід на 4,03 млрд грн, Миронівська птахофабрика – на 3,55 млрд грн, а Енселко Агро – на 2,8 млрд грн.

До слова, голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що українські фермерські господарства опинилися у складному фінансовому становищі через проблеми зі збутом врожаю та низькі закупівельні ціни. Частина з них ризикує припинити роботу вже до наступного року.

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Теги: гроші бізнес аграрії

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