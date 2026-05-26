Реформа страхового ринку: НБУ спростив процедуру авторизації посередників

Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Спрощення процедур та оптимізація Реєстру

Новий документ НБУ системно вирішує проблемні питання, які раніше виникали під час практичного застосування Положення про авторизацію. Зокрема, регулятор пішов назустріч ринку в кількох стратегічних напрямах:

Оптимізація документів

Перелік паперів, необхідних для реєстрації посередників, було уточнено та скорочено. Відтепер компаніям дозволено офіційно використовувати підтвердні документи з відкритих державних джерел.

Чіткі правила для мультиагентів

Деталізовано безпосередній порядок авторизації та конкретні обов’язки страхових компаній у разі залучення до роботи мультиагентів (посередників, які співпрацюють одночасно з кількома брендами).

Гнучке очищення реєстру

Розширено перелік законних підстав, за якими страховик може оперативно виключити посередника з Реєстру. Тепер це можна зробити за спрощеною процедурою у разі фактичного припинення комерційної співпраці між сторонами.

Головні технологічні та процедурні нововведення

Окрім спрощення наявних регламентів, Національний банк запровадив низку концептуальних інструментів для прозорості ринку. Запроваджено офіційний механізм відновлення та підтвердження належної ділової репутації для осіб, які планують пройти авторизацію в Реєстрі та повернутися до активної комерційної діяльності.

Чітко визначено вичерпний перелік дозволених фінансових операцій за поточними рахунками посередників зі спеціальним режимом використання. Ці правила розповсюджуються на транзакції в різних іноземних валютах.

Повністю оновлено вимоги до навчальних програм. Це стосується як базового (первинного) навчання, так і регулярного підвищення кваліфікації страхових посередників і мультиагентів, залежно від специфіки їхньої категорії.

Дедлайни для бізнесу

Національний банк України передбачив лояльний графік для адаптації учасників ринку до нових регуляторних реалій. Компанії мають чіткі часові рамки:

Для внутрішньої документації: Усі страховики та посередники, які займаються реалізацією профільних продуктів, зобов'язані привести свої внутрішні регламенти, інструкції та договори у повну відповідність до оновлених вимог протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою НБУ.

Для модернізації ПЗ Реєстру: Наразі триває технічне доопрацювання програмного забезпечення самого державного Реєстру задля інтеграції комплексної системи захисту інформації. Після того як Нацбанк офіційно оголосить про повноцінне впровадження цієї системи захисту, учасники ринку матимуть ще шість місяців, щоб повністю оновити в базі всю інформацію (включаючи дані з обмеженим доступом).

