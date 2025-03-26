Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Валюта трохи заспокоїлася: скільки коштують долар та євро 26 березня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Валюта трохи заспокоїлася: скільки коштують долар та євро 26 березня
Офіційний курс долара 26 березня становить 41,69 грн
фото: пресцентр НБУ

Прогнозується, що більшість обмінників до кінця тижня виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 коп 

Середній курс долара та євро в банках України після зростання пішов на незначний спад, водночас офіційний курс НБУ – зріс на 5 коп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Мінфін». 

Середній курс валют в банках станом на 14:35 26 березня 2025 року
Середній курс валют в банках станом на 14:35 26 березня 2025 року
інфографіка: Мінфін

Курс валют у банках

Станом на 14:30 26 березня купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 грн (+3 коп. проти курсу 25 березня) та продаж по 41,87 грн (-5 коп.). 

Купівля євро відбувається по 44,80 грн (без змін), продаж – по 45,30 грн (-10 коп.).

Курс валют в обмінниках

Долар купують у середньому по: 41,55 грн, а продають по 41,55 гривні, за даними Мінфіну. 

Євро купують по 45,00 грн, а продають по 45,20 грн. 

Прогнозується, що більшість обмінників фінкомпаній та банків до кінця тижня виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 коп, а за євро – в межах від 20 до 40 коп. Якщо волатильність за парою євро/долар на міжнародних майданчиках посилюватиметься (наприклад, на нових різких заявах Дональда Трампа щодо торговельних війн із ЄС), то український міжбанк практично в режимі on-line реагуватиме на це відповідною зміною своїх котирувань протягом торгової сесії. Готівковий ринок реагуватиме на це «спокійніше» – меншою кількістю змін своїх цінників протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,95 грн, а в обмінниках фінкомпаній – в межах від 41,15 до 41,85 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44,20 до 45,85 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 44,35 до 45,75 грн.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Голова комітету Данило Гетманцев звернувся до поліції.

До слова, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.

Теги: НБУ гроші курс валют

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові один з обмінників встановив різні курси купівлі/продажу «старих» та «нових доларів»
Нардеп звернувся до поліції через обмінники, які здешевлюють «старі» долари
3 березня, 17:59
Курс долара знизився на 8 коп
Як змінився курс валют після суперечки Зеленського та Трампа: неочікувані цифри
3 березня, 11:01
Найвищий курс долара США сьогодні, 4 березня, зафіксовано на рівні 41,30/43,00 грн
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
4 березня, 16:33
Курс євро становить 44,24 грн, що на 37 коп. більше, ніж у попередній день
Долар дешевшає: курс валют від НБУ на 6 березня
6 березня, 06:40
За даними НБУ, курс долара зростає третій день поспіль
Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 13 березня
12 березня, 17:21
За один долар доведеться віддати понад 41,5 грн
Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 19 березня
18 березня, 16:54

Особисті фінанси

Валюта трохи заспокоїлася: скільки коштують долар та євро 26 березня
Валюта трохи заспокоїлася: скільки коштують долар та євро 26 березня
Уряд спростив порядок отримання пенсій і виплат деяким українцям
Уряд спростив порядок отримання пенсій і виплат деяким українцям
В Україні різко змінилася ціна на борошно: економісти назвали причину
В Україні різко змінилася ціна на борошно: економісти назвали причину
Куди поїхати відпочивати влітку за кордон: найкращі ціни та пропозиції
Куди поїхати відпочивати влітку за кордон: найкращі ціни та пропозиції
В Україні різко подорожчав овоч борщового набору
В Україні різко подорожчав овоч борщового набору
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
15K
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
9454
ЦРУ отруювало кубинський цукор, що постачався до СРСР – Washington Post
9323
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
4921
Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua