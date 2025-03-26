Валюта трохи заспокоїлася: скільки коштують долар та євро 26 березня

Прогнозується, що більшість обмінників до кінця тижня виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 коп

Середній курс долара та євро в банках України після зростання пішов на незначний спад, водночас офіційний курс НБУ – зріс на 5 коп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Мінфін».

Середній курс валют в банках станом на 14:35 26 березня 2025 року інфографіка: Мінфін

Курс валют у банках

Станом на 14:30 26 березня купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 грн (+3 коп. проти курсу 25 березня) та продаж по 41,87 грн (-5 коп.).

Купівля євро відбувається по 44,80 грн (без змін), продаж – по 45,30 грн (-10 коп.).

Курс валют в обмінниках

Долар купують у середньому по: 41,55 грн, а продають по 41,55 гривні, за даними Мінфіну.

Євро купують по 45,00 грн, а продають по 45,20 грн.

Прогнозується, що більшість обмінників фінкомпаній та банків до кінця тижня виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 коп, а за євро – в межах від 20 до 40 коп. Якщо волатильність за парою євро/долар на міжнародних майданчиках посилюватиметься (наприклад, на нових різких заявах Дональда Трампа щодо торговельних війн із ЄС), то український міжбанк практично в режимі on-line реагуватиме на це відповідною зміною своїх котирувань протягом торгової сесії. Готівковий ринок реагуватиме на це «спокійніше» – меншою кількістю змін своїх цінників протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,95 грн, а в обмінниках фінкомпаній – в межах від 41,15 до 41,85 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44,20 до 45,85 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 44,35 до 45,75 грн.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Голова комітету Данило Гетманцев звернувся до поліції.

До слова, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.