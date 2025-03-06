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Долар дешевшає: курс валют від НБУ на 6 березня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Долар дешевшає: курс валют від НБУ на 6 березня
Курс євро становить 44,24 грн, що на 37 коп. більше, ніж у попередній день
фото з відкритих джерел

Скільки коштує долар і євро в Україні 6 березня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Порівняно з попереднім днем, вартість долара впала на 21 к. і становить 41,36 грн.

Курс євро становить 44,24 грн, що на 37 коп. більше, ніж у попередній день.

Курс злотого – 10,67 (+12 коп.)

Долар дешевшає: курс валют від НБУ на 6 березня фото 1

Нагадаємо, курс долара від 1 березня швидко пішов угору після невдалого завершення 28 лютого перемовин між українським і американським президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Йдеться про готівковий ринок. 

Крім того, 19 лютого російський рубль зміцнив свої позиції на ринку. Ще зранку один долар коштував 91,5 рублів. Та вже ближче до обіду ціна впала до 89,9 рублів. Це відбулось після перемовин США та РФ у Саудівській Аравії та низки антиукраїнських заяв американського президента Дональда Трампа.

А Трамп заявив, що він позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні. 

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Теги: валюта Національний банк курс валют

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