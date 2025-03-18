Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 19 березня

За один долар доведеться віддати понад 41,5 грн

Долар знову подорожчав після двох днів падіння

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Згідно з даними НБУ, на 19 березня 2025 року встановлено офіційний курс валют на такому рівні: 41,5658 грн за $1 (+0,1263 грн). Водночас курс євро становитиме 45,3483 грн за €1 (+0,1834 грн).

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю скріншот

Нагадаємо, у понеділок, 3 березня, після перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які закінчилися гострою суперечкою між президентами та передчасним виїздом Зеленського з Білого дому, здешевшали євро, долар та злотий.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Голова комітету Данило Гетманцев звернувся до поліції.

До слова, в Україні буде впроваджена цифрова гривня – нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей.

Як відомо, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.