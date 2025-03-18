Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 19 березня
Долар знову подорожчав після двох днів падіння
Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.
Згідно з даними НБУ, на 19 березня 2025 року встановлено офіційний курс валют на такому рівні: 41,5658 грн за $1 (+0,1263 грн). Водночас курс євро становитиме 45,3483 грн за €1 (+0,1834 грн).
Нагадаємо, у понеділок, 3 березня, після перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які закінчилися гострою суперечкою між президентами та передчасним виїздом Зеленського з Білого дому, здешевшали євро, долар та злотий.
Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Голова комітету Данило Гетманцев звернувся до поліції.
До слова, в Україні буде впроваджена цифрова гривня – нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей.
Як відомо, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.
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