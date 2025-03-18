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Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 19 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 19 березня
За один долар доведеться віддати понад 41,5 грн
фото: Pixabay

Долар знову подорожчав після двох днів падіння

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Згідно з даними НБУ, на 19 березня 2025 року встановлено офіційний курс валют на такому рівні: 41,5658 грн за $1 (+0,1263 грн). Водночас курс євро становитиме 45,3483 грн за €1 (+0,1834 грн).

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
скріншот

Нагадаємо, у понеділок, 3 березня, після перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які закінчилися гострою суперечкою між президентами та передчасним виїздом Зеленського з Білого дому, здешевшали євро, долар та злотий.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Голова комітету Данило Гетманцев звернувся до поліції.

До слова, в Україні буде впроваджена цифрова гривня – нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей.

Як відомо, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.

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Теги: курс валют гроші Національний банк НБУ валюта

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