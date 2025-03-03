Як змінився курс валют після суперечки Зеленського та Трампа: неочікувані цифри

Євро здешевшав на 38 копійок, польський злотий – на 14

У понеділок, 3 березня, після перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які закінчилися гострою суперечкою між президентами та передчасним виїздом Зеленського з Білого дому, здешевшали євро, долар та злотий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

Офіційний курс валют від НБУ

Національний банк України на 3 березня встановив офіційний курс долара на рівні 41,43 грн. Він впав на 8 копійок.

Курс долара станом на ранок 3 березня 2025 року інфографіка НБУ

Євро тим часом здешевшав одразу на 38 копійок і коштує 43,11 грн.

Курс євро станом на ранок 3 березня 2025 року інфографіка: НБУ

Офіційний курс польського злотого знизився на 14 коп. і становить 10,38 грн.

Курс злотого станом на ранок 3 березня 2025 року інфографіка: НБУ

Курс валют в обмінниках

За даними «Мінфіну», готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Курс долара США: 41,65/41,90 грн.

Курс євро: 43,60/43,90 грн.

Курс злотого: 10,43/10,60 грн.

Готівковий курс валют станом на 3 березня 2025 року інфографіка: Мінфін

Нагадаємо, розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого перетворилися на відкритий конфлікт після того, як президент США звинуватив Зеленського у «грі з Третьою світовою війною». Після того, як Трамп достроково перервав візит Зеленського до Білого дому, лідери не підписали заплановану угоду щодо прав на корисні копалини та скасували спільну пресконференцію.