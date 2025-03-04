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Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
Найвищий курс долара США сьогодні, 4 березня, зафіксовано на рівні 41,30/43,00 грн
фото: glavcom.ua

Американський долар і євро додають у ціні

Сьогодні, 4 березня, на тлі повідомлень про рішення президента США Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу Україні, почалося зростання курсу основних валют євро та долара у столичних обмінниках. Про це повідомляє «Главком». 

Курс валют в обмінниках Києва

Найвищий курс сьогодні, 4 березня, у столичних обмінниках ТОВ ФК «Магнат»: курс долара США: 41,30/43,00 грн; курс євро: 43,20/45,50 грн.  

Курс валют у столичному обміннику ТОВ ФК «Магнат» сьогодні, 4 березня
Курс валют у столичному обміннику ТОВ ФК «Магнат» сьогодні, 4 березня
фото: glavcom.ua

В інших обмінниках курс трохи нижчий.

Так, обмінний пункт товариства з обмеженою відповідальністю ФК «Аксіома» встановив такий курс: долар США: 41,35/42,00 грн; євро: 43,60/44,10 грн.  

Курс валют у столичних обмінниках 4 березня 2025 року
Курс валют у столичних обмінниках 4 березня 2025 року
фото: glavcom.ua

Ще один обмінний пункт біля метро пропонує валюту за наступним курсом: долар США: 41,00/41,70 грн, євро: 43,00/44,00 грн.  

Курс валют у обмінниках Києва 4 березня 2025 року
Курс валют у обмінниках Києва 4 березня 2025 року
фото: glavcom.ua

Наступний обмінний пункт пропонує валюту за таким курсом: долар США: 41,40/41,90 грн; євро: 43,60/44,10 грн.  

Курс валют у столичних обмінниках 4 березня 2025 року
Курс валют у столичних обмінниках 4 березня 2025 року
фото: glavcom.ua

Офіційний курс НБУ

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 16 копійок і становить 41,59 гривні.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,59 (+16 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,11 (+43 коп.)

Середня вартість долара  у валютних обмінниках України сьогодні вранці становила 41,70 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні вранці складав 43,90 грн/євро, а курс продажу – 43,70 грн/євро. 

За даними сайту Мінфін курс валют станом на 14:35 має такий вигляд: 

Курс основних валют в банках України станом на 14:34 4 березня 2025 року
Курс основних валют в банках України станом на 14:34 4 березня 2025 року
інфографіка: свйт Мінфін

Варто додати, що українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжують втрачати вартість на тлі інформації про призупинення військової допомоги від Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна». Зазначається, що акції Milkiland втратили ще 11,65%, KSG Agro – 7,26%, «Агротон» і «ІМК» – 2,14% та 5,58% відповідно. Виробник цукру «Астарта» також опустився на 3,23%. Найбільше просіли папери Coal Energy – на 13,17%. Тим часом акції олійного гіганта «Кернел», які не входять до індексу через низький free-float, впали на 9,09%. Водночас загальний індекс WIG у вівторок зменшився на 2,4% на тлі торгівельних суперечок США з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова анонімного американського чиновника Міністерства оборони, який повідомив, що США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, «доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру».

Раніше Axios повідомляло, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч, на якій обговорить можливі кроки щодо врегулювання війни в Україні. Із посиланням на джерела видання пише, що одним із ключових питань стане призупинення американської військової допомоги Києву.

Теги: курс валют Україна НБУ

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