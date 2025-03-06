Нацбанк назвав умову для зміни курсоутворюючої валюти

Частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті – 30%

Україні потрібно мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій

Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного.

Пишний заявив, що Нацбанк підходитиме до розв'язання цього питання комплексно. Зараз аналізуються та розглядаються різні варіанти, однак фінальне рішення не слід очікувати швидко.

Як зазначив заступник Пишного Юрій Гелетій, зараз частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті – 30%, на готівковому ринку – 22-23%.

«Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції» – каже він.

Нагадаємо, головною курсоутворюючою валютою в Україні є американський долар, проте у майбутньому його змінить євро.

Оскільки Україна прагне стати частиною Європейського Союзу потрібно мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. Євро відіграватиме ключову роль на валютному ринку країни.

До слова, Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня 2025 року. Рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.