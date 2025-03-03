Нардеп звернувся до поліції через обмінники, які здешевлюють «старі» долари

У Харкові один з обмінників встановив різні курси купівлі/продажу «старих» та «нових доларів»

Фінустановам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

«Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками», – зазначив Гетманцев.

Парламентар показав, як в одному з пункту обміну валют Харкова обмінник встановив різні курси купівлі долара: 41 грн за долари «сучасного» зразка та 40,50 грн за «старого». Аналогічна ситуація і з продажем валюти – 42,5 грн за «нові» долари та 42 грн за «старі», при офіційному курсі НБУ 41,5140 грн.

Як зазначив нардеп, на валютному ринку виявлено дві основні проблеми: зловживання легальних обмінників, які встановлюють різні курси на однакову валюту, та діяльність нелегальних обмінних пунктів, які не сплачують податки.

Обмінник встановив різні курси купівлі/продажу «старих» та «нових доларів» фото: Telegram/Данило Гетманцев

«Звертаємося до НБУ та Нацполу щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону. Переконаний, у людей немає зайвих 50к/дол. у кишеню шахрая», – каже він.

Нардеп закликав громадян фотографувати обмінники з різними курсами на одну й ту саму валюту і надсилати докази йому особисто, до Комітету, НБУ або Нацполіції.

Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, які б передбачали заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема, доларами США серії 1996 року та випущеними в обіг раніше.

Також Нацбанк раніше запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. Вони скасовували перелік ознак незначного зношення банкнот. Крім того, фінустановам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

Нагадаємо, у понеділок, 3 березня, після перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які закінчилися гострою суперечкою між президентами та передчасним виїздом Зеленського з Білого дому, здешевшали євро, долар та злотий.

До слова, головною курсоутворюючою валютою в Україні є американський долар, проте у майбутньому його змінить євро.