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Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 13 березня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 13 березня
За даними НБУ, курс долара зростає третій день поспіль
фото: bank.gov.ua

Курс долара вкотре зріс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані на сайті регулятора.

Згідно з даними регулятора, на 13 березня 2025 року встановлено офіційний курс валют на такому рівні: 41,5076 грн за $1 (+0,0952 грн).

Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 13 березня фото 1
скріншот

Водночас курс євро становитиме 45,1644 грн за €1 (-0,0497 грн).

До слова, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

«Звертаємося до НБУ та Нацполу щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону. Переконаний, у людей немає зайвих 50к/дол. у кишеню шахрая», – каже він.

Нардеп закликав громадян фотографувати обмінники з різними курсами на одну й ту саму валюту і надсилати докази йому особисто, до Комітету, НБУ або Нацполіції.

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Теги: курс валют валюта Україна українці гроші Нацбанк гривня

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