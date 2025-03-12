Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 13 березня

За даними НБУ, курс долара зростає третій день поспіль

Курс долара вкотре зріс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані на сайті регулятора.

Згідно з даними регулятора, на 13 березня 2025 року встановлено офіційний курс валют на такому рівні: 41,5076 грн за $1 (+0,0952 грн).

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Водночас курс євро становитиме 45,1644 грн за €1 (-0,0497 грн).

До слова, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

«Звертаємося до НБУ та Нацполу щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону. Переконаний, у людей немає зайвих 50к/дол. у кишеню шахрая», – каже він.

Нардеп закликав громадян фотографувати обмінники з різними курсами на одну й ту саму валюту і надсилати докази йому особисто, до Комітету, НБУ або Нацполіції.