Популярна послуга в Monobank стане платною? Що відомо

У банку повідомили, що наразі не ухвалили остаточного рішення щодо нової комісії

Клієнтам monobank можуть почати нараховувати 0,5% за переказ власних коштів на картки Mastercard, випущені іншими українськими банками

Monobank розглядає можливість запровадження комісії за перекази з власних коштів на картки інших банків платіжної системи Mastercard. Про це розповідає «Главком» із посиланням на актуальні тарифи банку.

Згідно з тарифами, для таких переказів передбачена комісія 0,5% від суми операції. Водночас перекази власних коштів на картки інших українських банків платіжної системи Visa залишаються без комісії.

Коли може з'явитися комісія

У тарифах зазначено, що нові умови мають почати діяти з 18 жовтня.

скриншот monobank.ua

Водночас співзасновник monobank Олег Гороховський у дописі в Threads заявив, що остаточного рішення про запровадження комісії наразі немає. За його словами, навіть якщо банк її введе, це не станеться 18 жовтня.

скриншот threads

Тобто наразі клієнти не сплачують додаткові 0,5% за такі перекази.

Що зміниться для клієнтів

Якщо monobank остаточно затвердить новий тариф, він стосуватиметься переказів власних коштів із картки monobank на картки Mastercard інших українських банків.

Водночас для окремих операцій уже передбачена комісія 0,9% – зокрема, за переказ власних коштів на картку або рахунок, емітований чи відкритий небанківським надавачем платіжних послуг.

Нагадаємо, що раніше monobank дозволив блокувати користувачів, які надсилають небажані перекази або коментарі до них. Функцію запустили після звернень клієнтів, які скаржилися на небажані повідомлення під час переказів. Заблокувати користувача можна в деталях операції у застосунку. Після цього він не зможе надсилати гроші та коментарі цьому клієнту.