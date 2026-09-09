Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало найбільше

Овочі та фрукти суттєво подешевшали, а пальне й комунальні послуги додали в ціні

У серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі інфляція прискорилася до 8,1% проти 7,7% у липні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Базова інфляція у серпні становила 0,5% порівняно з липнем та 8,1% у річному вимірі. Від початку року споживчі ціни зросли на 6,1%.

Найпомітніше за місяць змінилися ціни на продукти, транспорт, житло та комунальні послуги.

Що подешевшало

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у серпні знизилися на 1,3%.

Найбільше втратили в ціні овочі та фрукти:

овочі – на 18,3%;

фрукти – на 12%;

масло – на 0,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,5%. Зокрема, взуття стало дешевшим на 3,1%, одяг – на 2,2%.

Водночас частина продуктів подорожчала. Ціни на яйця зросли на 4%, цукор – на 2,2%, рибу та продукти з риби – на 1,6%. М'ясо та м'ясопродукти, сири, хліб, макаронні вироби й кисломолочна продукція додали в ціні від 0,6% до 4%.

Що подорожчало найбільше

У категорії житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива ціни за місяць зросли на 1,3%. Основною причиною стало підвищення тарифів на водопостачання та каналізацію.

водопостачання – на 16,8%;

каналізація – на 16,7%.

Транспорт у серпні подорожчав на 4,4%. Зокрема, пальне та мастила додали в ціні 8,1%, а проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – 6,6%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,5%. Ціни на тютюнові вироби зросли на 2,1%.

Інфляція зростає другий місяць поспіль

У червні річна інфляція становила 7,2%, у липні – 7,7%, а в серпні досягла 8,1%. Водночас місячне зростання цін залишається невисоким: у червні вони знизилися на 0,1%, у липні зросли на 0,3%, а в серпні – на 0,1%.

У липні найбільше подешевшали яйця та овочі, водночас суттєво зросли тарифи на водопостачання й каналізацію. «Главком» писав про попередні дані Держстату.

Нагадаємо, у червні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,1% порівняно з травнем. Річна інфляція тоді сповільнилася до 7,2%, а базова інфляція становила 0,5% за місяць та 8,1% у річному вимірі.