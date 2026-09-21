Один із банків припиняє зараховувати пенсії з 1 жовтня: як отримати гроші

Клієнти Укрексімбанку, які не змінили спосіб отримання виплат, отримуватимуть їх через «Укрпошту»

З початку жовтня пенсійні та інші соціальні виплати через Укрексімбанк більше не зараховуватимуться

АТ «Укрексімбанк» із 1 жовтня 2026 року припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України щодо обслуговування рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Що буде з виплатами

Одержувачі, які отримували пенсію або іншу соціальну виплату через «Укрексімбанк», мали до 15 вересня обрати інший уповноважений банк, відкрити там рахунок і повідомити про це Пенсійний фонд.

Якщо одержувач не змінив банк і не повідомив про це Пенсійний фонд, із 1 жовтня виплати не припиняться. Їх доставлятиме АТ «Укрпошта».

Як доставлятимуть гроші

«Укрпошта» автоматично доставлятиме пенсії та інші соціальні виплати клієнтам «Укрексімбанку», які не обрали інший банк. Кошти доставлятимуть за адресою проживання, яка зазначена в Пенсійному фонді.

Якщо адреса актуальна, додатково звертатися до «Укрпошти» для переходу на такий спосіб отримання виплат не потрібно. Якщо людина змінила місце проживання, їй необхідно оновити адресу в сервісному центрі Пенсійного фонду.

В «Укрпошті» також зазначали, що для отримання грошей таким способом не потрібні банкомат, платіжний термінал чи банківський застосунок.

Раніше «Главком» писав, що «Укрпошта» з 1 жовтня автоматично доставлятиме пенсії та інші соціальні виплати клієнтам Укрексімбанку, які не обрали для отримання інший банк.

Йдеться не лише про пенсії, а й про житлові субсидії, пільги та інші державні соціальні виплати.