Швейцарський банк покарали на $300 млн за обслуговування російської еліти

Це вже п'яте провадження FINMA щодо Julius Baer менш ніж за десять років

Регулятор відкрив провадження щодо трьох колишніх співробітників Julius Baer, яких можуть вважати відповідальними за порушення наглядових вимог

Швейцарський банк Julius Baer зіткнувся із санкціями фінансового регулятора через серйозні порушення правил управління ризиками та протидії відмиванню коштів. Частина претензій стосувалася обслуговування клієнтів, пов'язаних із двома російськими політично впливовими особами. Про це пише «Главком» із посиланням на рішення швейцарського регулятора FINMA.

FINMA зобов'язала Julius Baer утримувати додатковий капітал у розмірі 250 млн швейцарських франків – близько $300 млн. Ця вимога діятиме доти, доки банк не завершить поступовий вихід із відносин із клієнтами та їхніми активами, які більше не відповідають його новій оцінці ризиків.

Окремо регулятор конфіскує близько 10 млн швейцарських франків прибутку, який Julius Baer отримав від роботи з двома групами російських політично впливових клієнтів. Рішення FINMA наразі ще не набуло чинності.

За даними регулятора, клієнти, пов'язані з російськими політично впливовими особами, становили підвищений ризик. Водночас банк протягом кількох років неналежно перевіряв походження їхніх активів, недостатньо критично аналізував негативні публікації та підозрілу поведінку клієнтів, а також порушував вимоги щодо повідомлення про підозрілі операції.

У 2019 році Julius Baer навіть зробив виняток із власних правил перевірки клієнта. Регулятор встановив, що банк обґрунтував це рекомендацією свого працівника на користь одного з клієнтів. При цьому згодом з'ясувалося, що цей співробітник мав близькі особисті зв'язки із сім'єю клієнта.

Розслідування FINMA охоплювало не лише російських клієнтів. Регулятор також вивчав кредитну діяльність Julius Baer у сфері приватного боргового фінансування. Банк видав європейській групі та її засновнику вісім кредитів, а загальний обсяг позик у 2022-2023 роках перевищив 1 млрд швейцарських франків.

FINMA встановила, що банк не мав належних внутрішніх правил, механізмів контролю та достатньої кількості підготовлених працівників для роботи з такими ризиками. У результаті Julius Baer зрештою списав 586 млн франків кредитної експозиції.

Це вже п'яте провадження FINMA щодо Julius Baer менш ніж за десять років. Регулятор зазначив, що банк після попередніх порушень не зміг належним чином змінити свою культуру управління ризиками та комплаєнсу.

Після розслідування Julius Baer припинив бізнес із приватного боргового фінансування, посилив контрольні функції та змінив систему управління ризиками. FINMA також зобов'язала банк до 2032 року подавати звіти про зміни у сфері ризиків і комплаєнсу.

Крім того, регулятор відкрив провадження щодо трьох колишніх співробітників Julius Baer, яких можуть вважати відповідальними за порушення наглядових вимог або внутрішніх правил банку.

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