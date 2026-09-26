Тернопільський магазин, який «прикрасили» шахедом, обурив мережу

Дивний елемент декору обурив мережу

У Тернополі в одному з продуктових магазинів над стелажами з товаром повісили російський дрон. Безпілотник розташували як «прикрасу» під стелею, просто над головами покупців. Однак люди не оцінили такий декор і вимагають негайно його прибрати. Як інформує «Главком», дискусія щодо шахіда розгорілася у Threads.

Користувачів мережі обурила така демонстрація дрона, адже вони атакують міста і приносять смерть. У коментарях люди вказують на недоречність цього елементу декору і наголошують, що це небезпечно як для життя, так і для психіки.

«Це такий крінж, не бачу нічого в цьому хорошого! Це вбивця, ще б поряд шматок ракети повісили»; «Ніхто не думав, мабуть, що є люди з ПТСР, у кого шахед вбив друга чи близьку людину»; «Я з Запоріжжя, після побаченого у мене скоріше за все сталася б панічна атака. Люди не вміють думати»; «Для людей, що таке бачать над головою, це ретравматизація», – пишуть у коментарях.

Наразі назва магазину, де помітили безпілотник або його муляж, та обставини розміщення БпЛА у закладі торгівлі невідомі.

Зазначимо, що остання атака на Тернопіль відбулася 13 вересня. Міський голова Сергій Надал інформував про влучання в об'єкт інфраструктури.