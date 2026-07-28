Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази

Користувачі можуть заборонити окремим людям надсилати їм гроші та коментарі до переказів

У застосунку monobank з’явилася нова функція, яка дозволяє блокувати окремих користувачів. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, повідомляє «Главком».

За його словами, рішення додати таку можливість ухвалили після звернень клієнтів, які розповідали про небажані повідомлення через коментарі до переказів. Гороховський зазначив, що деякі користувачі стикалися з ситуаціями, коли колишні партнери, яких вони вже заблокували в інших сервісах, намагалися зв’язатися з ними через банківські перекази.

«Тому презентуємо нову функцію – заблокувати колишнього», – написав співзасновник monobank. Водночас він уточнив, що можливість блокування не обмежується лише такими випадками.

Користувач може заборонити перекази від будь-якої людини, чиї платежі або коментарі до них здаються небажаними. Зробити це можна в деталях конкретного переказу в застосунку. Гороховський також закликав не зловживати функцією, адже, за його словами, не так багато людей готові витрачати гроші лише для того, щоб щось написати іншому користувачу.

Банк звернув увагу на скарги клієнтів скриншот: Олег Гороховський

Нагадаємо, у березні співзасновник monobank Олег Гороховський опинився в центрі скандалу після публікації фото клієнтки банку під час відеоверифікації. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття провадження та перевірку щодо можливого порушення законодавства про захист персональних даних і банківську таємницю.

Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні. Згодом він вибачився, зазначивши, що «зробив висновки».